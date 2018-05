10 Majin, Diten Kombetare te Drejtesise, Gjykata e Apelit Shkoder ka preferuar ta festoje duke hapur dyert per publikun e gjere. Kane qene te pare gjimnazistet e “28 nentori”, “Oso Kukes” dhe “Jordan Misjes” qe vizituan mjediset e kesaj gjykate, te shoqeruar nga drejtuesi i saj, Fuat Vjerdha. Ata u njohen ne praktike me procedurat e pushtetit gjyqesor si ne sallen e gjyqit ashtu dhe ne mjediset e tjera te kancelarise:

Nuk kane munguar per vizita ne Gjykaten e Apelit Shkoder edhe pedagoge te Fakultetit Juridik te Universitetit “Luigj Gurakuqi”, te cilet bashkebiseduan me gjimnazistet per mundesite e studimeve ne kete fakultet.

Dodani theksoi se reforma ne drejtesi e shton pergjegjesine tek fakultetet juridike per përgatitjen me nivel sa me te larte te studenteve.

Data 10 Maj eshte caktuar Dita Kombetare e Drejtesise, ne kujtim te 10 majit te vitit 1913 kur Qeveria e Ismail Qemalit themeloi aktin e pare juridik te shtetit te pavarur shqiptar.