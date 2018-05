Velipoja do te kete nje sezon te vonuar turistik. Çelja zyrtarisht e tij eshte shtyre edhe me 1 jave tjeter, nga 13 Maji qe ishte parashikur, per ne 19 Maj. Lajmin zgjodhi ta beje publik nga mbledhja e komitetit rajonal te turizmit, shefi i zyres se turizmit ne bashki, Gentian Mema.

Prefekti Çesk Millja kerkoj angazhim maksimal nga te gjitha institucionet, ku primare duhet te jete siguria publike.

Reparti i zjarrefikesve eshte i vetedijshem mbi veshtiresite qe ka jo vetem per Velipojen, por edhe qytetin e Shkodres. Pengese kryesore jane mjetet e amortizuara dhe numri i paket i mjeteve.

Mbledhja e dyte e komitetit te turizmit u vendos te mbahej ne Velipoje, si qendra me e rendesishme e zhvillimit turistik veror.