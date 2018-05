“Fatmir Xhafaj falsifikoi informacionin zyrtar për të mbrojtur vëllain e tij”. Kështu ka deklaruar Partia Demokratike sot duke nxjerrë të tjera fakte dhe akuzuar ministrin e Brendshëm se ka mbrojtur vëllain e tij Agron Xhafaj, duke i siguruar paprekshmërinë me anë të ndryshimit të nenit 491 të kodit penal, në kohën kur ishte kreu i komisionit të Ligjeve.

“Fakte të reja në lidhje me skandalin e perfshirjes së Ministrit te Brendshëm Fatmir Xhafaj në mbrojtje të të vellait të tij Agron Xhafaj, i denuar në Itali me 7 vjet e 2 muaj burg. Fatmir Xhafaj ka falsifikuar Kodin e Procedurës Penale për të lënë të lirë vellain e tij, furnizuesin kryesor të drogërave të forta nga Europa në SHBA”, deklaron PD.

“Xhafaj miratoi një ndryshim në kodin penal që i siguronte paprekshmërinë vëllait të tij. Ndryshimi në nenin thotë 491, pika f. ka ndryshuar si më poshtë:

“Nuk mund të jepet ekstradimi: f) kur personi i kërkuar është dënuar në mungesë, me përjashtim të rastit kur shteti kërkues jep garanci për rishikimin e vendimit.”, tha Enkelejd Alibeaj.

“Xhafaj e bëri këtë sepse është fakt i njohur botërisht që Italia, vetëm në raste krejtësisht përjashtimore jep garanci për rishikim (Agron Xhafajt kjo kërkesë i është rrëzuar nga Gjykata e Kasacionit në Itali). Duke hequr pjesën që kishte miratuar Komisioni, pra që në ato raste kur refuzohet ekstradimi, Ministria e Drejtësisë detyrohej të kërkonte njohjen e vendimit në Shqipëri dhe që dënimi të vuhej këtu, si dhe duke lënë të pandryshuar nenin 514 të Kodit të Procedurës Penale, atëherë edhe njohja e vendimit (për të njëjtin shkak – mosthirrjen në gjykim të të pandehurit, pra dënimin në mungesë), bëhet e pamundur.

Fatmir Xhafaj nëpërmjet falsifikimit që ka kryer, i ka siguruar paprekshëmrinë dhe imunitet ligjor vëllait të tij. Fatmir Xhafaj ka konsumuar veprat penale të korrupsionit të zyrtarit të lartë dhe të falsifikimit të dokumenteve zyrtare.

Ai e ka bërë këtë duke shtrembëruar Kodin e Procedurës Penale dhe Reformën në Drejtësi për t’i mundësuar Agron Xhafajt të dënuar me vendim të formës së prerë si trafikant ndërkombëtar droge që të mos vuajë dënimin as në Itali dhe as në Shqipëri”, deklaroi PD.