Nga Lezha dy ditë më parë dha lajmin se Shëngjini dhe Velipoja do të lidhen me një rrugë të re, që do të ndryshoje realitetin turistik dhe ekonomik të brigjeve të Adriatikut. Sot projekti i kësaj vepre infrastrukturore është zbardhur dhe rruga do të jetë kështu:

Investimi për këtë rrugë vlerësohet 3.8 miliard lekë dhe shkurton në rreth 15 kilometra distancën mes dy zonave bregdetare të zonës veriore të vendit. “Nga Porti i Shëngjinit rruga do t’i ngjitet shpatit të malit 100-120 metra mbi nivelin e detit duke dhe vijon deri në Baks Rrjoll për të zbritur më pas drejt Velipojës. Përgjatë të gjithë gjatësisë rruga Shëngjin – Velipojë ruan të paprekura plazhet e Shëngjinit, Ranës së Hedhun, Rrjollit, apo peizazhet natyrore si Laguna e Vilunit. Ngritja mbi nivelin e detit, veçanërisht në segmentet Shëngjin – Rana e Hedhun – Baks e bën këtë rrugë tejet panoramike për udhëtarët. Gjurma e re përfundon në hyrje të Velipojës”. Referuar deklaratave të kryeministrit, projekti për aksin rrugor Shëngjin – Velipojë është në proces diskutimi me financuesit e mundshëm, Bankën Botërore dhe Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Gjithashtu fondi Shqiptar i Zhvillimit ka bërë publike edhe imazhet e autostradës nga Tirana deri në Balldren. Rruga e re do të ndërtohet me standarde ndërkombëtare të kategorisë A, me një gjatësi rreth 18 km, me 6 korsi nga të cilat dy janë të emergjencës, rrugët sekondare ndërlidhëse, me gjatësi rreth 9.5 km. Do të ndërtohen urat e reja të Drinit dhe të Matit, paralele me urat ekzistuese, nënkalime si dhe vepra të tjera, të gjitha këto për të lehtësuar dhe rritur sigurinë në qarkullimin e automjeteve të zonave përreth. Konkretisht, segmenti i propozuar shtrihet përgjatë aksit të rrugës ekzistuese që lidh Milotin me qytetin e Lezhës dhe devijohet si rrugë plotësisht e re, nga nyja e qytetit të Lezhës deri në Balldren ku më pas lidhet me rrugën ekzistuese në drejtim të Shkodrës, nëpërmjet një tuneli 850 metra të gjatë. Ky investim pritet t’i japë një zgjidhje përfundimtare trafikut në zonën urbane të Lezhës dhe kryqëzimin me Shëngjinin si dhe do të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit në superstradën Shkodër –Tiranë. Në prezantimet publike, kryeministri ka bërë të ditur se kjo rrugë “do të fillojë do të fillojë, nëse të gjitha procedurat do të shkojnë ashtu siç duhet, brenda parashikimeve deri në muajin shtator, fundi i gushtit-fillimi i shtatorit”. Aksi rrugor Milot-Balldren është pjesë e programit “1 Miliardë për Rindërtim”.