– Përveç Dinamos, në Shqipëri keni luajtur futboll edhe në qytete të tjera. Cfarë mbani mend nga ato përvoja?

– E vërtetë. Kam luajtur në Shkodër, Kavajë, Peqin dhe Korçë. Te Vllaznia president ishte Myftar Çela, një njeri që më ka lënë shumë mbresa. Kujdesej për futbollistët deri në detajet me të vogla. Mbaj mend që kur u nisa me pushime në Ukrainë erdhi e më tha: “Sergei, për çdo gjë që ke nevojë ti dhe familja jote mos ngurro të më thuash. Une jam perhere ketu. ” Disa gjeste që të bëjnë shumë përshtypje. Për fat keq, në Ukrainë mora vesh që presidenti ishte ndarë nga jeta dhe kur u riktheva në Shkodër, drejtuesit e rinj të klubit me ndershmëri më thanë se nuk më paguanin dot dhe ndërpremë kontratën. Kam luajtur pak edhe te Besa e Shkumbini ku ruaj kujtime të mira edhe pse në Peqin ambientimi qe pak më i vështirë se në qytetet e tjera.

Sergei Romanishin ka luajtur per disa vite ne Superlige edhe me Dinamon ku u be i famshem