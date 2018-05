Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë të martën një vizitë zyrtare në Paris, ku pritet të zhvillojë një takim me presidentin francez Emanuel Macron.

Mësohet se takimi, i cili do të zgjatë 60 minuta, do të zhvillohet në Elysee.

Takimi i kreut të qeverisë shqiptare me presidentin francez, vjen disa javë para se vendet e BE të shprehin qëndrimin e tyre lidhur me hapjen e negociatave për Shqipërinë.