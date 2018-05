Shkodranët kanë shijuar një mbrëmje të veçantë me muzikë Ballkanike, e cila erdhi nga “Trio” me të njëjtin emer prej këngëtarit Evrim Kashakqe.

Mes mysafirvë të kësaj mbrëmje ishte edhe zv/ambasadori i Turqisë në vendin tonë Sinan Cem Bas, i cili zgjodhi në fjalën e tij më së shumti të ndalet tek vendi i prejardhjes së këngëtarit, Edirneja.

Kjo nuk është vizita e parë e Kashakqë në Shqipëri. Miqësia jonë mbështetet në një kohë të largët. Ai është një fëmijë i Ballkanit, ka lindur në Edirne, një qytet me prejardhje Ballkanike. Edirne është një qytet me rrënjë të forta, i rëndësishëm në gjeografinë e rajonit tonë, një qytet prej ku kanë emigruar shumë. Është një qytet i gëzimeve, pikëllimeve, i gjithçkaje. Prandaj edhe nga ky qytet emocional, kanë dalë shumë artistë, si Kashakqe. Ai është një personalitet që e do dhe ndjek Ballkanin.

Pjesë të përzgjedhura të muzikës Ballkanike erdhen nga trioja për më shumë se 1 orë në mjediset e Jonuz Emre.