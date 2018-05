Një sasi prej 15 kg drogë e llojit kanabis sativa është sekuestruar nga policia në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit në Shkodër gjatë orëve të para të mëngjesit të së dieles. Në pranga ka përfunduar, Genc Nikshiqi, 37 vjeç, banues në lagjen “Kongresi i Përmetit” në qytetin verior, drejtuesi i mjetit tip furgon ku u kap droga. Në njoftimin e saj për shtyp, policia lokale bën me dije se: “Arrestimi i tij u bë pasi në Pikën e Kalimit Kufitar të Muriqanit, në dalje nga territori i republikës së Shqipërisë, me mjetin tip Benz Furgon, me targa AA591RT, nga kontrolli i ushtruar janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 24 pako lëndë narkotike Cannabis Sativa, ku pas peshimit rezultoi me peshë 15.5 kilogram droga ishte fshehur në pjesët e poshtme të furgonit.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Shkodër, për veprën penale “Trafikim i lëndëve narkotike, e mbetur në tentativë”. Dyshimet janë se droga kishte për destinacion vendet e bashkimit Europian, prandaj marrja në pyetje e këtij shtetasi do të ndihmojë policinë të zbulojë detaje të tjera, që nga vendi ku është marrë, bashkëpunëtorët por edhe marrësin përfundimtar. Stina e verës rrit edhe tentativat e kalimit të lëndeve narkotike në kufi, prandaj një udhëzim i veçantë është dhënë për policinë e kufirit që të rrisë kontrollet, kryesisht të shtetasve që lënë vendin tonë, por edhe atyre që vijnë nga jashtë.