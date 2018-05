Tahiri brenda 72 orëve në Gjykatë, burimet: Prokurorët kanë paraqitur prova të reja

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri pritet të dalë përpara gjykatës brenda 72 orëve.

Në këtë seancë, Tahiri do të merret në pyetje përveç se do të njihet me masën e sigurisë.

Burime nga prokuroria bëjnë me dije se me kërkesën për masë arresti ndaj Tahirit, prokurorët kanë paraqitur prova të reja.

Prokuroria ka siguruar edhe materialet e gjetura nga letërporositë e ardhura nga Italia dhe Greqia.

Gjykata e Krimeve të Rënda dha një ditë më parë, masën e sigurisë “arrest shtëpie” ndaj Tahirit, duke iu marrë pasaporta dhe karta e identitetit. Prokuroria kishte kërkuar masën e sigurisë “arrest me burg”.