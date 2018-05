Prej gati 2 javesh ka hyre ne fuqi lista e re e barnave te rimbursueshem, por pa patur nje lajmerim per farmacistet. Te ndodhur ne keto kushte keta te fundit e kane nisur javen me protese. Nga ora 11 deri ne oren 12 farmacite ne te gjithe vendin kane mbyllur aktivitetin e tyre, perfshire ketu edhe 53 farmacite ne Shkoder.

Ata kerkojne kontrate te re me fondin e sigurimit te detyrueshem te kujdesit shendetesor, pasi shtimi i barnave ne listen e rimbursueshme u shkakton atyre nje dem te larte ekonomik.

Lista e re e barnave solli edhe reagimin e pacientëve, duke shkaktuar konfuzion me çmimet por dhe me barnat që do të rimbursohen në këtë vit.Sipas tabelës së miratuar janë rreth 36 barna që shtohen në listë, por duket se ka një ndryshim të ilaçeve të përfshira në të.