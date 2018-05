“Departamenti i Shtetit ka nderin të njoftojë se sot, më 14 maj, do të mbahet ceremonia e hapjes së Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Jeruzalem,” bëri të ditur ambasada amerikane në Tiranë.

Ambasadori David M. Friedman do të drejtojë ceremoninë dhe Zv. Sekretari i Shtetit John J. Sullivan do të udhëheqë delegacionin presidencial në këtë hapje historike, së bashku me Sekretarin e Thesarit Mnuchin, Këshilltarin e Lartë Jared Kushner, Këshilltaren Ivanka Trump dhe Përfaqësuesin e Veçantë për Negociatat Ndërkombëtare Jason Greenblatt.