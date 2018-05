I ftuar në emisionin Fair Play, ish-sekretari i përgjithshëm i FSHF, Eduart Prodani, shprehet se e parandiente këtë situatë kritike të Vllaznisë, gjë që ia kishte thënë edhe zonjës Voltana Ademi, kryetares së bashkisë Shkodër, por kishte mbetur i befasuar nga besimi që kishte parë në kampin shkodran.

“Është mangësi e madhe e atyre që bëjnë politikat në futboll, që nuk promovojnë privatizimin e klubeve. Për Vllazninë them që nuk ka shpresë tjetër, përveç privatazimit. Personalisht, e parandieja situatën, dhe këtë shqetësim ia kam thënë Kryetares së Bashkisë. Vura re që ata ishin të sigurt dhe me besim, nuk e di ku e gjenin këtë besim, por kësaj here nuk ndodhi kështu. Ndryshe nga ekipet e Teutës dhe Kamzës, që mblodhën forcat në këto ndeshjet e fundit, kjo nuk ndodhi tek Vllaznia. Tek Kamza ka edhe diçka tjetër, që menaxhoi edhe mediat, dhe nuk u shpreh shumë për këtë çështje.”, u shpreh Prodani.