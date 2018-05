Teksa kete te marte duhet te ishte gati evidentimi i demeve nga permbytjet e muajve mars-prill, puna ne terren vijon ende. Administratori i rrethinave Vlash Pjetri thote se jane 9 banesa te verifikuara ne zues dhe nje pjese ne Livadhe te cilat kane deme te medha ne oriendi.

Ne cdo njesi administrative bashkia Shkoder ka ngritur grupin e punes te perbere nga 2 specialiste dhe kryeplaku i cdo fshati. Me heret drejtoria e bujqesise beri me dije se me daten 15 maj gjithcka do te teje gati duke patur keshtu nje data baze te plote mbi demet e shkaktuara ne tokat bujqesore, te mbjella dhe banesa. Pritet per tu pare nese ky raport do te jete definitive neser apo duhet te presim ditet vijuese..