Ish-Kryeministri Sali Berisha ka përgënjeshtruar deklarimet e Kryeministritn Rama në lidhje me Bay Pass-et e Fierit dhe Vlorës.

Berisha thekson se financimet për të dy këto vepra të infrastrukturës ishin siguruar nga qeverisja e demokratëve ndërkohë që Edi Rama po i prokuron për së dyti pasi fondet e para janë vjedhur prej tij.

Bëhet fjalë për 42 milion euro vetëm për Bay-Passin e Fierit të cilat janë vjedhur nga Rama-tha Berisha.

Ja reagimi i plotë i Sali Berishës.

Pergjigje piktorit deshtak, qe me çdo firme ben nje vjedhje dhe me çdo fjale leshon nje genjeshter!

1- E verteta e By Passit te Fierit dhe atij te Vlores!

a) Punimet e By Passit te Fierit filluan ne gjysmen e dyte te vitit 2012 dhe duhej te mbaronun ne vitin 2015!

E verteta eshte se ne vitin 2018, Edvin Kristaq Hajnia po e prokuron per se dyti nga e para By Passin e Fierit.

Kjo sepse Rama vodhi fondet prej mbi 42 milione euro me kompanine Italiane, e cila merrte parate dhe nuk paguante nenkontraktoret sepse i ndante me Ramen, gje te cilen une e kam denoncuar ne parlament mbi 7 here deri tani.

Madje jo vetem Ramen por edhe Vali Bizhgen qe therriste ne mbledhje per presione nenkontraktoret.

b) Tenderimi i ri i By Passit te Fierit eshte ne shkelje flagrante te ligjeve te vendit dhe kontratave ekzistuese dhe do te kete pasoja te renda per buxhetin e shtetit !

2- E verteta e By Passit te Vlores

a- Per By Passin e Vlores qeveria e meparshme beri projektin dhe siguroi financimin e plote nga Komisioni Europian

b- Tenderin e hapi dhe prokurimin per punimet e beri Edvin Kristaq Hajnia dhe caktoi si date inaugurimi fundin e vitit 2016!

Ne te vertet, pasi ndau parate me soj e sorollopin e tij, tani perseri BY Passin e Vlores kerkon ta prokuroje per se dyti.

Ju bej thirrje qytetareve shqiptare te lutemi qe hajduti psikopat, qe ne çdo firme ben nje vjedhje e ne çdo fjale nxjerr nje genjeshter, te mos inaugurojevasnje pune publike per ju se ato vidhen, vidhen dhe vetem vidhen prej tij dhe lukunise qe e rrethon!

Lexoni ketu me poshte trillimet dhe mashtrimet e piktorit deshtak qe me çdo firme ben nje vjedhje e dhe me çdo fjale leshon nje genjeshter. sb

“Ka dështuar bypassi i Fierit dhe ai i Tiranës. Kemi para syve një dështim të mungesë së plotë të përgjegjësisë të proceseve të punës. Bypass- i Fierit dhe i Vlorës tanimë janë në procesin e rilidhjes së kontratave, pasi i detyruam ti anulojmë kontratat abuzive dhe projektet pa logjike dhe pasi në Bashkëpunim më Bankën Eurpoianë rimodeluam skemëm e financimit të tyre. Në fillim të Gushtit hapen ofertat dhe jemi besim plotë se brenda Shtatorit, por në rastin më të keq mund të ketë dhe ankimimë në Tetor do të nisë puna për të mos u ndalur më dhe Bypasi i Fieri do të jetë gati sezonin e ardhshëm. Ndërsa ai i Vlorës do dhe pak kohë. Ndërsa ka nisur puna për Bypass-in e Milotit, i cili është në funksion të lidhjes së re që në do të bëjmë me fillimin e punës së rrugës ë re Milot- Balldren”.