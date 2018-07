“Vendimi për hapjen e negociatave do të shqyrtohet vetëm në fund të vitit 2019 dhe vetëm pas plotësimit të 13 kushteve”.

Kështu ka deklaruar sot ish-Kryeministri Sali Berisha i cili reagoi ndaj asaj që ai i quajti mashtrime të Kryeministrit Rama rreth proçesit tashmë shumë të komplikuar të negociatave të Shqipërisë me BE.

Ja postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

“Mashtrimi i turpshem, primitiv dhe qesharak i Norieges!

– Negociatat me BE nuk hapen as kete vjeshte por as dhe vjeshten tjeter.

– Vendimi per hapjen e tyre do shqyrtohet vetem ne

– fund te vitit 2019 dhe

– vetem ne rast se plotesohen 13 kushtet! Sb”