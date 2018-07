Masakroi me thikë italianin, i riu shqiptar dënohet me 31 vite burg

Një 27-vjeçar shqiptar është dënuar me gati 31 vite burg pas akuzave për vrasje në Itali.

Fitim Koldashi në qershor 2017 vrau italianin Manuel Spinelli në Alba Adriatica, teksa ky i fundit po dilte nga një piceri, i shoqëruar nga miqtë e tij, shkruajnë mediat italiane.

Aty mbërriti Koldashi me të dashurën e tij, dhe sherri nisi pikërisht prej kësaj, pasi kishte qenë e lidhur më parë me viktimën.

Mediat italiane bëjnë me dije se pasi plasi sherri me grushta Koldashi nxori thikën me të cilën goditi disa herë italianin. Njëra prej goditje ishte në zemër, duke rezultuar fatale për Spinellin.

Shqiptari u dënua me 30 vite e 8 muaj burg.