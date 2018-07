Kitaroviç: Parandalimi i ndotjes së detit Adriatik, rëndësi strategjike

Presidentja e Kroacisë, Kolinda Grabar Kitaroviç gjatë konferencës me Presidentin Ilir Meta ngriti shqetësimin e ndotjes së mjedisit, kryesisht ujërave të bregdetit korat.

Ajo tha se mjedisi është një nga çështjet më komplekse në procesin e hyrjes në BE. Presidentja tha se turizimi është një nga asetet më të rëndësishme dhe për këtë parandalimi i ndotjes së detit Adriatik dhe vijës bregdetare është i një rëndësie strategjike.

Kolinda Grabar Kitaroviç: Gjithashtu kemi dhe çështje të tjera të rëndësishme si ndotja mjedisore.

Çdo vit rrymat detare nga vendet adriatike fqinje sjellin mbetje në bregdetin kroat. Mjedisi është një nga çështjet më komplekse në procesin e hyrjes në BE dhe Kroacia është gati të ndajë eksperiencën e saj duke përfshirë dhe eksperiencën e përdorimit të fondeve të BE-së. Unë jam shumë e kënaqur me marrëveshjen me PNUD me asistencën me menaxhimin e ndotjes detare nga kimikatet, vajrat dhe materialet e tjera të rrezikshme.

Deti Adriatik është shumë i rëndësishëm për vendet tona, veçanërisht për turizimin por dhe për ruajtjen e mjedisit. Duke e ditur që turizimi është një nga asetet më të rëndësishme dhe për këtë parandalimi i ndotjes së detit Adriatik dhe vijës bregdetare është i një rëndësie strategjike.

Kitaroviç tha se Kroacia mbështet krijimin e një qendre të NATO-s së ekselencës mbi radikalizimin dhe luftëtarët e huaj në Shqipëri.

Kolinda Grabar Kitaroviç: Shqipëria ka nevojë për një bashkëpunim të ngushtë për çështjet e sigurisë në Evropën Juglindore.

Në këtë aspekt Kroacia mbështet krijimin e një qendre të NATO-s së ekselencës mbi radikalizimin dhe luftëtarët e huaj në Shqipëri.

Shqipëria ka një mbështetje teknike nga Kroacia në rrugën e saj drejt BE-së. Ne jemi gati të vazhdojmë jo vetëm mbështetjen politike por cdo gjë që ju keniu nevojë gjatë anëtarësimit tuaj në BE

Ju jap ftesën zyrtare për një vizitë në Kroaci në një momentin tuaj të bukur

Ne jemi duke bërë një takim trilateral me minsitritë e linjë, ministrinë e mjedisit për cështjet ekologjike përmes Kroacisë e Malit të Zi dhe Shqipërisë. Do të vazhdojmë dhe më tej dhe të punojmë për mënyrën që të sigurojmë projekte specifike për ndihmën në terren. Përmenda ndihmën e PNUD për asistencën dhe Kroacia është financuesi ekskluziv dhe donator kryesor. Ne dëshirojmë që të forcojë kapacitete e saj në mënyrë që të ruajë mjedisin,

Dua të kujtoj se Përpara se Kroacia të hapte negociatat fusha për mbrojtjen mjedisore ishte një nga fushat më të vështira të BE-së dhe një nga fushat që ne patëm diskutimet më të gjata. Dhe Shqipëria ka të njëjtat problem që kemi ne dhe ne do të ndajmë të gjithë praktikat tona dhe ne do ta ndihmojmë sit ë shpenzojnë mirë fondet e BE-së.

Meta: Ka një punë shumë të madhe dhe ne mbështetemi në eksperiencën e Kroacisë. Kjo do të jetë pjesë e një bashkëpunim të ngushtë jo vetëm bilateral por dhe trilateral me Malin e Zi. Ne kemi ende shumë sfida të mëdha në këtë drejtim.