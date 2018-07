Milani rikthehet në Europë më shpejtë nga sa pritet dhe do të marrë pjesë në edicionin 2018-2019 të Europa League. CAS i Lozanës i ka dhënë të drejtë klubit kuqezi duke anulluar vendimin e UEFA-s që skualifikoi Milanin me 1 vit nga kompeticionet europiane. Gjykata e Arbitrazhit sportiv në Lozanë të Zvicrës ka shtyrë vendimin e UEFA-s dhe të paktën gjatë këtij sezoni Milani do të ketë mundësi të luajë në grupet e Europa League të drejtë që e fitoi në fushën e lojës duke u pozicionuar në vendin e 6-të të Serisë A. Në këtë mënyrë Atalanta do të marrë pjesë në turin e 2-të kualifikues të Europa League ku do të sfidojë boshnjakët e Sarajevos ashtu siç u përcaktua në shortin e hedhur në 20 qershor, ndërsa Fiorentina është e humbura e madhe e vendimit të KAS pasi ishte ajo që do të zëvendësonte Milanin në këtë edicion të Europa League.