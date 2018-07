Telashet nuk kane te mbaruar per ekipin e VLlaznise. Sezoni I ardhshem e gjen skuadren kuqeblu ne kategorine e pare dhe pa asnje ide per te ardhmen. Lojtare te larguar e te tjere pa kontrata, pa nje trajner dhe pa drejtues. Sikur te mos mjaftonin keto, duket sikur klubi I Vllaznise do te perfundoje edhe ne gjyq ne FIFA. Padia mesohet se do te behet nga qendermbrojtesi Sedat Berisha, I cili u afrua ne janar nga ish trajneri Ernest Gjoka dhe tashme kerkon pagat e prapambetura. Sipas te perditshmes, panoramasport e cila ka bere public edhe lajmin ne fjale, Berisha kerkon 10 mije euro rroga qe nuk I jane dhene nga ana e klubit Vllaznia dhe per kete ai I ka derguar nje shkrese drejtuesve. Por ne nje situate te tille, kur nuk ka asnje drejtues, dhe nuk mund te merren vendime, ceshtja duket se do te shkoje me tej. Mesohet se lojtari ka pergatitur provat dhe do ti drejtohet institucionit me te larte te futbollit boteror FIFA. Shkupjani jo vetem qe kerkon parate por ne ceshtjen e tij gjyqesore, kerkon qe me klubin te prishe kontraten dhe me pas te jete lojtar I lire per tu transferuar tek ekipi I Tiranes. Ne krahun tjeter, klubi Vllaznia pretendon se behet fjale vetem per 3 mije euro rroge ndersa nuk jepen detaje te tjera. Gjithsesi kuqeblute ose duhet te pranojne kushtet e tij, ti paguajne parate dhe ta lene te lire ose ne te kundert do te denohen. Me heret ishte edhe sulmuesi Charls Atsina I cili pati deklaruar se ka kallezuar ne FIFA Vllaznine per prishje te njeanshme te kontrates.