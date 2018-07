Ish-ministri i Drejtësisë, Gazment Bardhi ka reaguar ditën e sotme nëpërmjet një postimi në lidhje me kolapsin që po kalon sot sitemi i drejtësisë sipas tij, duke akuzuar direkt Kryeministrin Rama.

“Sistemi sot është në kolaps pikërisht nga vullneti i Edi Ramës për të gjunjëzuar dhe kapur politikisht sistemin e drejtësisë. Nuk ka asnjë shenjë që Edi Rama të jetë tërhequr nga ky qëllim! Përkundrazi, çdo ditë provohet ajo që opozita ka 3 vjet që e thotë”, ka shkruar Bardhi në profilin e tij.

Sipas Gazment Bardhit, kaosi në një sistem nuk zgjidhet duke e rregulluar atë pjesë, por duke hequr dorë nga kapja politike e sistemit.

REAGIMI I PLOTË:

Kryereformatorët e Edi Ramës, paskan thënë që opozita duhet të ndihmojë që sistemi i drejtësisë të mos shkojë në kolaps. Kur ne ofruam ndihmë përpara 2 viteve, na thanë nuk e duam ndihmën tuaj, se i kemi votat për të bërë çfarë të duam. Sot pas 2 viteve pranojne qe e kane futur sistemin ne kolaps.

Opozita nuk është bërë pishman për votimin e ndryshimeve kushtetuese në kuadër të Reformës në Drejtësi dhe e sheh zgjidhjen e ngërçit pikërisht tek zbatimi me korrektësi i atyre ndryshimeve.

Pishman për votimin e ndryshimeve kushtetuese u bë mazhoranca, brenda një jave nga miratimi, duke zhbërë konsensusin e arritur me ndryshimet kushtetuese, nëpërmjet 6 ligjeve të miratuara në mënyrë të njëanashme dhe me arrogancë, me qëllimin e vetëm të kapjes politike të sistemit të ri të drejtësi.

Nëse mendjen e ke tek kapja politike e sistemit, ske mundësi të mendosh sesi të zgjidhësh kaosin që të pret dhe rezultatin po e shohim sot!

Janë pikërisht këto 6 ligji që kanë paralizuar të gjithë sistemin e drejtësisë në vend, që kanë krijuar kaos në sistem, që kanë lënë vendin pa Gjykatë Kushtetuese dhe pa Gjykatë të Lartë, që po konfirmojnë në detyrë gjyqtarë e prokurorë të korrputuar, dhe që nuk po mundësojnë ngritjen e organeve të reja të sistemit, përfshirë KLGJ, KLP, SPAK dhe BKH.

Kaosi në një sistem nuk zgjidhet duke e rregulluar atë pjesë pjesë. Kaosi në sistem, zgjidhet duke hequr dorë nga kapja politike e sistemit dhe duke u ulur seriozisht e sinqerisht, për të evidentuar të gjitha mangësitë dhe për t’u kthyer tek konsensusi i 22 Korrikut.

Çdo ndryshim tjetër që nuk zgjidh ngërçin që po kalon sot sistemi, por thjeshtë i hap rrugë pranimeve korruptive e klienteliste në sistem, është vetëm vazhdim i tentativës për kapjen politike të sistemit të ri të drejtësi. E me këtë mendje kaosi për fat të keq do të vazhdojë gjatë.