Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër mori të pandehur dhe dërgoi për gjykim ish-administratorët e klubit të futbollit “Vllaznia” sh.a dhe financierin e këtij klubi.

Për ta u ngrit akuza për shpërdorim detyre, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe shpërdorim i fondeve publike duke i shkaktuar shtetit një dëm ekonomik prej afro 30 000 000 lekësh. Konkretisht, shtetasit Fatos Gjyrezi, administrator i shoqërisë nga data 1 shtator 2012 deri në datën 12 gusht 2014, Neritan Kalamishi, administrator i shoqërisë nga data 12 gusht 2014 deri në datën 8 janar 2016 dhe Denis Fani financier i shoqërisë.

Gjithashtu ndaj këtyre shtetasve është filluar procedimi penal për pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.

Ata kanë vepruar në kundërshtim me ligjin “Për sportin” duke punësuar më shumë lojtarë se sa numri i lojtarëve të federuar nga Federata Shqiptare e Futbollit për sezonin përkatës futbollistik si dhe duke trajtuar të gjithë lojtarët si dhe antarët e tjerë të klubit si psh: trajnerët apo mjekët me kontratë shërbimi dhe jo me kontrata punë. Kjo ka sjellë si pasojë mos pagimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në dobi të buxhetit të shtetit.Ndër vite dhe vazhdimisht klubi rezulton të ketë blerë sasi të konsiderueshme karburanti, të ketë kontraktuar shoqëri transporti, hotele për fjetje të futbollistëve, apartamente /shtëpi banimi për strehimin e futbollistëve, trajnerëve, mjekëve, të ketë blerë veshje dhe pajisje të tjera për futbollistët , të ketë lidhur kontrata qeraje për fusha futbolli, ka shtypur/prodhuar biletat e ndeshjeve etj etj pa kryer asnjë procedurë prokurimi por duke kontaktuar privatisht me palët e interesuara dhe të njohura personalisht prej tyre.