Vdes në spitalin e Fierit nje i burgosur nga burgu i sigurise se larte.

Ai ka qene duke luajtur në nje aktivitet me lojra me dore, kur ka rene ne fushe pa ndjenja eshte çuar ne spitalin e Fierit por ne pamundesi per ta shpetuar ai ka gjetur vdekjen.

Viktima është shtetasi M.L 38 vjeç nga Porteza.

Dyshohet se vdekja ka ardhur nga një atak kardiak.