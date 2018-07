LIGJI QE KTHEN DENIMET KOLEKTIVE!

Ligjin e miratuar dje per avokatine edhe komunistet e shohin me xhelozi!

Opozita nuk duhet te heshte me llogari elektorale, nese nje njeriu te vetem i shkelet e drejta, kjo eshte rruga drejt diktatures.

Mjaft me kompleksin e nje reforme te deformuar sorosiane ne drejtesi.

Denime ne grup vetem komunistet mund te bejne, edhe keto denime pa vendime gjykatash!



Vetingu dhe ligjet e reformes jane kthyer ne ushqyes te turmave me kufoma!

Prandaj jepen PPP dhe grabitet prona publike me ligje antikushtetuese se opozita megjithese ka shume te drejte ne ato qe artikulon vazhdon ende me llogari elektorale.

Detyra paresore sot e opozites eshte te luftoje pa komplekse format dhe mentalitetin diktatorial dhe komunist qe po rilind me Rilindjen. Pa fituar mbi kete forme pushteti qofte edhe me kosto elektorale, nuk mund te kete nje Shqiperi demokratike dhe te mbeshtetur ne vlerat perendimore.



Llogarite elektorale dhe se keshto eshte perceptimi po çojne dalengadale vendosjen e nje rregjimi diktatorial alla Erdogano-putinian.

Opozita realisht ne asnje menyre nuk duhet te -perqafoje sondazhet fake dhe perceptimin, por vlerat dhe shtetin e se drejtes!