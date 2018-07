Zbulimet e bëra nga Stephen Hawking

Stephen Hawking ka lindur më 8 janar 1942 në Oxford të Britanisë së Madhe dhe vdiq me 14 mars 2018.

Dashuria e parë e tij ishte matematika. Megjithëse ai ishte një student indiferent dhe i mërzitur, një mësues i matematikës me emrin Dikran Tahta e frymëzoi atë me një dashuri të vërtetë për matematikë më të lartë. Shumë nga mësuesit e tij u ankuan se ai nuk ishte i përfshirë apo sfiduar nga mësimet e zakonshme, por këta mësues gjithashtu njihnin talentin e madh të tij për të menduar jashtë kornizave. Matematika i dha atij një një hapësirë përmes të cilit për të shprehur mendime të komplikuara dhe abstrakte që duket se i vinin atij natyrshëm. Edhe pse larg nga të qënurit të një studenti të përsosur, ai ishte kilometra përpara kolegëve të tij në mënyrën krijuese të të menduarit.

Në 1962, Hawking mori një diplomë Bachelor në moshën njëzet vjeçare. Më pas ai shkoi në Cambridge për studimet e tij në fizikë. Menjëherë pas arritjes së tij atje, ai u diagnostikua me ALS (Skleroza Laterale Amyotrophic), një sëmundje që shkakton përkeqësimin gradual të neuroneve motorike, shkruan Telegrafi.

Për gjysmën e dytë të jetës së tij, Hawking kishte humbur plotësisht kompetencat e tij të fjalës dhe kryesisht të gjitha funksionet e tij motorike. Për të folur, ai përdori një pajisje gjeneruese zanore e cila u ndërtua në Cambridge dhe mbështetej në vibracionet e faqet e tij për të përkthyer fjalët e tij.

Kontributet kryesore të Stephen Hawking në fushën e fizikës dhe kozmologjisë qëndrojnë në studimet e origjinës së Universit, Kohës, teorisë së Big Beng-ut, Singulariteteve gravitacionale dhe hapësinore, rrezatimeve të vrimave të zeza, Universi pakufi Hapësirë-Kohë, etj.

Hipoteza e Stephen Hawking dhe më shumë ose më pak e provuar me modele matematikore dhe fizike, ideja se Universi nuk ka kufij hapësinor. Ai e shpjegoi kështu: “Teoria e Big Bang thotë se gjithësia e materies dhe e energjisë filloi në një pikë të vetme, e cila arriti një masë kritike, pastaj shpërtheu në drejtim të jashtme. Në një teori të hapur , Universi do të vazhdojë të zgjerohet pafundësisht, pasi forca e gravitetit bëhet më e dobët dhe më e dobët se objektet në hapësira përhapet më tej”.

Ideja e tij është se ju nuk mund të keni hapësirë ose kohë para goditjes së madhe. Prandaj, Universi nuk ka kufij hapësinor dhe këta kufij hapësinorë janë një ndërtim krejtësisht njerëzor dhe artificial që nuk ekziston.

Në vitin 2006, me Thomas Hertog në CERN në Zvicër, Stephen Hawking propozoi që universi të mos ketë shtet unik fillestar dhe se duke punuar jashtë për të parashikuar konfigurimin aktual të Universit nga një shtet i veçantë, siç është teoria e Big Beng-ut, përmban një falsitet. Përkundrazi, kozmologjia “lart poshtë” e Hawking-ut thotë se në disa mënyra, e tashmja zgjedh të kaluarën nga një mbivendosje e njëkohshme e të gjitha të kaluarave të mundshme.

Hawking supozoi ekzistencën e rrezatimit që lëshon përmes një vrime të zezë dhe del në anën tjetër. Kjo është pranuar tashmë nga shkenca dhe koncepti është i njohur si Rrezatimi Hawking.

Ai tha, pa kualifikim, se bilanci i probabilitetit qëndron fuqishëm në favor të ekzistencës së jetës jashtëtokësore. Ai supozoi se toka tashmë është vizituar nga jeta jashtëtokësore në formën e viruseve dhe se ai ka shijuar imagjinatën se cilat forma më të zhvilluara të jetës mund të dukeshin si në galaktikat larg.

Sidoqoftë, ai dyshonte seriozisht se ka forma të jetës humanoide në galaktikat e tjera. Hawking tha se do të kishte shumë pak gjasa që planetët që mbështetën jetën në vende të tjera do të pasqyronin formën e jetesës në Tokë deri në atë masë. Ai e fajësoi këtë në dështimin tonë për të zgjeruar imagjinatën tonë kur është fjala për përshkrimet e jetës jashtëtokësore në filma. Ne thjesht nuk mund të imagjinojmë jetën inteligjente që nuk është humanoid.

Ai gjithashtu beson se mënyra e vetme për të siguruar vazhdimin e racës njerëzore është duke zhvilluar anije kozmike të aftë për sisteme bionike të mbyllura, të cilat do të mbështesin jetën për një kohë të pacaktuar, nëse bota jonë bëhet e pabanueshme për ndonjë arsye, natyrisht ose pa natyrë.

Ai beson në një rend të madh qiellor dhe se ka një dizajn të madh për të gjitha sistemet e universit dhe vetë jetës.

Puna e tij në Teorinë e Unifikimit të Fizikës e udhëhoqi atë për të besuar se ne kurrë nuk mund të jemi në gjendje të dalim me një teori universale. Në vend të kësaj, ne mund të kemi nevojë të përdorim pjesë të ndryshme të teorive të ndryshme për të shpjeguar fenomene të ndryshme, por ka një faktor themelor unifikues, nëse mund të arrijmë vetëm tek ai. Do të shpjegonte kontradiktat midis teorisë së relativitetit të përgjithshëm dhe mekanikës kuantike. Ky fakt unifikues do të ishte “Zot” për Stephen Hawking.

Ai ka botuar shumë libra të popullarizuar në fushën e tij dhe ndryshe nga kozmologët e tjerë, puna e tij është punë është jashtëzakonisht e arritshme për lexuesit e përditshëm të cilët nuk janë të përgatitur mirë në terminologjinë e fizikës, matematikës apo kozmologjisë. /Telegrafi/