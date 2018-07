Delegacioni i BE në Shqipëri i është përgjigjur interesit të Ora Neës në lidhje me ngërçin që është krijuar me shkollën e Magjistraturës.

BE bën thirrje për tejaklimin e kësaj situate duke ndjekur dy rrugë.

“BE-ja i bën thirrje partive politike të tejkalojnë bllokimet dhe të amendojnë Ligjin, ose në një seancë të jashtëzakonshme, ose me përparësi kur Kuvendi të mblidhet përsëri në shtator”,