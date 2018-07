Gjyqtari Abdullai në rregull me deklarimin e pasurisë por i prishin punë familjarët

Një tjetër gjyqtar i Gjykatës së Tiranës po kalon në “skanerin” e vettingut. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit po zhvillon seancën dëgjimore ndaj gjyqtarit Bledar Abdullai, i cili është i pranishëm në sallë së bashku me avokatin Artan Hajdari.

Trupi gjykues përbëhet nga Genta Tafa (Bungo), Pamela Qirko dhe Suela Zhegu.

Relatorja e çështjes Suela Zhegu tha se subjekti i është nënshtruar procedurave me përparesi si kandidat për KLGJ.

Procedura për subjektin do të rivlerësohet për tre kriteret që parashikon procesi i rivlerësimit.

Në lidhje me pasurinë, ILDKPKI ka dorëzuar një raport me konstatimin se deklarimi është i saktë dhe në përputhje me ligjin.

KPK ka kryer një hetim të pavarur, me konstatimin se subjekti ka qenë bashkëpunues duke dorëzuar materialet në afatin e vendosur nga komisioni.

Sa i përket kriterit të pasurisë, evidentohet fakti se personat e lidhur nuk kanë deklaruar pasuritë. Komisioni ka kërkuar interpretim ligjor, e cila ka argumentuar se personat e lidhur nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor, pasi nuk i kanë plotësuar ato, në deklaratën e pasurisë Vetting.

Në këto kushte, ILDKPKI ka konstatuar përfundimisht se deklarimi nuk eshte i saktë. Nga hetimi, është konsatuar se prindërit e zotit Abdullai, janë investitor në të një fondi në bankën e nivelit të dytë. Bashlëjetuesja, për vitet 2014, 2015 ka evidentuar pasuritë veçmas, por nuk ka deklaruar se çfare dispononte. Sipas ILDKPKI bashkejetuesja nuk ka përmbushur detyrimin për deklarimin e pasurisë për këto dy vite.