Pasi hapi gjyq me Vllazninë, lojtari ka marrë më fund viston. FSHF dje i ka dhënë të drejtën që të marrë kartonin dhe po sot pritet që të mbyll kontratën me Tiranën.

Lojtari do të firmos për një vit dhe gjatë pasdites do të vihet nën urdhrat e Ze Marias. Me të kompletohet zyrtarisht edhe mbrojtja e bardhebluve.