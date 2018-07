Përshkallëzohet konflikti në Pukë: qëlloi furgonin, i qëllojnë me armë banesën…

Përshkallëzohet konflikti i nisur mbrëmjen e djeshme mes dy banorëve të fshatit Poravë.

Pak orë pasi u mësua lajmi se një person i identifikuar si Lekë Ndou ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të një makine, mësohet se ndaj banesës së tij është qëlluar me armë.

Fatmirësisht nuk ka të plagosur dhe dyshohet se ngjarjet kanë lidhje me njëra tjetrën.

Lidhur me ngjarjen e parë policia informoi e Shkodrës: në Sallën Operative të Komisariatit të Policisë Pukë ka ardhur një telefonatë se në fshatin Poravë, shtetasi L. N. 49 vjeç dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri, në drejtim të mjetit me targa AA 982 MG, i drejtuar nga shtetasi T. P”.

Nga të shtënat nuk ka asnjë person të lënduar ndërsa nga hetimet e para dyshohet se ngjarja ka ndodhur për një konflikt për motive të dobëta.

Nga ana e policisë vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes si dhe arrestimin e autorëve.