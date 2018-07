Vijon puna për kapjen dhe ndalimin e personave të shpallur në kërkim.

Kapet dhe ndalohet një shtetas i shpallur në kërkim për veprën penale të “Vjedhjes me dhune”

Nga strukturat e Stacionit të Policisë Velipojë, pas një pune të mirëorganizuar, u bë kapja dhe ndalimi shtetasit të shpallur në kërkim:

Agron Ndoci, 34 vjeç, banues në Velipojë.

Ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendin Nr.741 datë 27.07.2018, ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale të “Vjedhja me dhunë e kryer në bashkëpunim” parashikuar nga neni 139 dhe 25 të Kodit Penal.

Materialet iu referuan Prokurisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.