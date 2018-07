Magjistratura, Meta kërkon dialog: Konflikti nuk i shërben reformës në drejtësi

Presidenti, Ilir Meta, kërkon dialog politik në reagimin e parë për çështjen e shkollës së magjistraturës dhe ngërçin institucioneve kryesore të drejtësisë. Nga Pusteci, Kreu i Shtetit tha se nxitja e konflikteve nuk i shërben reformës në drejtësi dhe dialogu është mënyra e vetme për zgjidhje transparente e me integritet. I pyetur për reagimin e Kryebashkiakut të Tiranës për kthimin për diskutimit të ligjit për teatrin, Meta shmangu një replikë direkte ndërsa referoi 9 argumentet si përgjigje për çdo kritik për këtë vendim.

Në një kohë kur institicionet kryesore të sistemit të drejtësisë janë në kushtet e mosfunksionimit, presidenti Ilir Meta shprehet për herë të parë për ligjin e magjistraturës duke kërkuar dialog politik.

Meta tha nga Pusteci se nxitja e konflikteve nuk i shërben implementimit të reformës në drejtësi.

Pyetje: Shkolla e Magjistraturës duket sikur ka ndezur një tjetër luftë politike në vend. Partia Demokratike është kundër, ndërsa Partia Socialiste kërkon miratimin e saj?

Presidenti Meta: Unë jam i bindur se nxitja e konfliktit as nuk i ka shërbyer deri më tani Reformës në Drejtësi, dhe as nuk do t’i shërbejë në të ardhmen. Vendi ka nevojë për një Reformë në Drejtësi, e cila bazohet fort te pavarësia e institucioneve të reja të drejtësisë, te integriteti i krijimit të tyre. Dhe në këtë drejtim unë inkurajoj vetëm dialogun për të zgjidhur çdo çështje në mënyrën më transparente dhe me integritet.

Pyetje: Zoti President, vettingu e ka lënë vendin pa Gjykatë Kushtetuese, madje pa thënë, edhe pa Gjykatën e Lartë? Ku po shkojmë kështu?

Presidenti Meta: Besoj se duhen të ndërmerren sa më parë të gjitha ato hapa, që përforcojnë efektet pozitive të Reformës në Drejtësi, por pa krijuar kurrsesi boshllëk apo paralizë të institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë.

Pyetje: Ndërkombëtarët kanë bërë me dije se pa një reformë drejtësie të çuar deri në fund, nuk mund të ketë negociata në qershorin e vitit të ardhshëm? A jemi të gatshëm ne për ta çuar këtë reformë deri në fund?

Presidenti Meta: Është për të ardhur keq që po kalojnë dy muaj nga përfundimet e fundit të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian dhe ende nuk kanjë vullnet të përbashkët për të lexuar në mënyrë objektive të gjitha ato kërkesa, të cilat vendi duhet të plotësojë në mënyrë që mos të kërkojnë përsëri fajtorë qershorin e ardhshëm për çdo dështim në të ardhmen.

Pyetje: Duke qenë mbi palët, ju keni një sugjerim për Reformën në Drejtësi, për klasën tonë politike? Çfarë do t’i sugjeronit?

Presidenti Meta: Jam i bindur se reforma mund të ecë përpara vetëm kur të gjithë përpiqen të respektojnë Kushtetutën, frymën e Kushtetutës, dhe një kohësisht larg çdo tentative për ta politizuar atë në ekstrem, pasi çdo cenim i integritetit të ecurisë së krijimit të institucioneve të reja nuk i shërben besueshmërisë dhe efektshmërisë së kësaj reforme.

Kthimi i ligjit për Teatrin, Meta shmang replikën me Veliaj

I pyetur nga gazetarët për deklaratat e kryebashkiakut Erion Veliaj për kthimin në kuvend të ligjit të Teatrit, Kreu i Shtetit shmangu replikën direkte ndërsa referoi vendimin me 9 argumente si përgigje për çdo kritik.

Pyetje: Zoti President, pas mosdekretimit të ligjit mbi teatrin, ka ardhur reagimi i disahershëm i kryebashkiakut Veliaj. Ai thotë se pas dyzet ditësh mazhoranca do ta rivotojë këtë ligj. A keni një koment?

Presidenti Meta: Nuk kam asnjë koment, përveç faktit se cilido që ka kontestime apo vërejtje për kthimin e ligjit, e ftoj që t’i referohet gjithmonë faqes zyrtare të Presidentit të Republikës, pasi jam i sigurt që argumentet, të cilat janë dhënë nga Institucioni i Presidentit, bazohen vetëm në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në marrëveshjet ndërkombëtare ku ne jemi palë dhe të cilat janë të detyrueshme për t’u zbatuar, dhe padyshim në të gjithë legjislacionin tonë në fuqi, dhe gjithmonë duke vënë në plan të parë interesin tonë kombëtar dhe publik.

Kreu i Shtetit nga ana tjetër shprehu keqardhje se dy muaj pas vendimit e këshillit të Ministratave të Jashtëm të BE për negociatat ende nuk ka vullnet të përbashkët për të lexuar në mënyrë objective kërkesat, në mënyrë që siç u shpreh ai mos të kërkojnë përsëri fajtorë qershorin e ardhshëm për çdo dështim në të ardhmen.

Meta ishte në Bashkinë e Pustecit ku përshëndeti Festën lokale të Shën Marenës.