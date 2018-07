Nënkryetari i PD-së Edi Paloka i është ‘vërsulur’ kryeministrit Edi Rama lidhur me raportin e DASH. Mes ironisë Paloka thekson se Rama e kuptonte shumë mirë anglishten e ambasadorëve, por “nuk kupton” anglishten e përdorur në deklarata apo raporte nga shefat e ambasadorëve.

Në këtë linjë Paloka shton se Rama nuk i kupton këto raporte, ndërsa shtoi se ai do të vazhdojë deri sa shqiptarët ti thonë; “Qerohu”.

REAGIMI I PALOKËS

Anglishtja qe Rama “nuk e kupton”!

Sa here e kemi degjuar Ramen t’i përgjigjet akuzave të opozitës me deklarata te llojit:

“Po te ishte e vertete do kishte folur ambasadori(ja)”

Kete “mbrojtje” e ka perdorur me paturpesi sa here i eshte dashur, madje dhe per skandale apo fakte me se evidente sic ishin kanabizimi i vendit apo denimi si trafikant i vellait te Fatmir Xhafajt.

Po ndersa kuptonte shume mire anglishten e ambasadoreve, Rama “nuk kupton” anglishten e perdorur ne deklarata apo raporte nga shefat e ambasadoreve.

I tille eshte dhe rasti me i fundit me qendrimin e Departamentit Amerikan te Shtetit per PPP-te, si akte te qarta korruptive te qeverise.

Si te tilla ato jane denoncuar nga opozita, jane denoncuar nga Banka Boterore, jane denoncuar nga FMN-ja ( e cila leshon dhe nje alarm per rrezikun e futjes se vendit ne krize), jane denoncuar nga Gjykata Europiane e Auditimit e se fundmi u denoncuan dhe ne raportin e DASH i cili flet qartazi per lidhjet korruptive te qeverise me biznesmenet qe perfitojne nga PPP.

Po Rama, nuk i kupton keto raporte dhe vazhdon me kembengulje zullumet e tij, deri sa ne ti themi me shqipe te qarte: “Qerrohu”.