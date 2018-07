Rënia e Vllaznisë nga kategoria, Ernest Gjoka: Një goditje që nuk e meritoja as unë dhe as ajo skuadër

Që të shikojmë Ernest Gjokën në drejtimin e një skuadra futbolli duhet të presim edhe për pak kohë. I ftuar në “Ora News” tekniku kryeqytetas i ka dhënë një përgjigjje mjaft diplomatike kësaj pyetjeje, duke mos zbuluar shumë nga planet e tij.

“Për të mos iu rikthyer situatës tek Vllaznia, kam qënë shumë i lodhur. Më duhet një pauzë, ndoshta do të jetë dhe e gjatë pak sepse kam akoma më shumë që të mbledh forcat sepse ishte një goditje që nuk e meritoja as unë dhe as ajo skuadër. Tashmë ne trajnerët jemi gjithë kohën në pritje të vendimeve dhe vendimmarrjeve edhe të presidentave. Kështu që gradualisht do të jemi për të kërkuar ekipin por ndoshta do të kaloj dhe pak kohë.”-deklaroi Gjoka.