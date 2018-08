Dashi-Do të jetë një javë në të cilën do të përqendroheni në përmbushjen e plotë të planeve dhe detyrave tuaja. Rrethanat do të punojnë për ju. Ndoshta këtë javë ju do të bëni plane të rëndësishme për muajt e ardhshëm të vitit. Në terma personale dhe familjare, do të keni rastin për gëzim, kënaqësi ose mbledhje me të afërmit ose miqtë. Kjo javë do të jetë bujare në kuptimin e përvojave pozitive në dashuri. Detyrat dhe angazhimi juaj do të jenë gjithashtu prioritet, por gjërat do të jenë më rutinë se çdo situatë e pazakontë. Java do të jetë e favorshme për zhvillimin e detyrave të shtëpisë, për përmirësime, zhvendosje ose riparime. Do të keni takime ose mysafirë që do të kenë një qëllim të caktuar dhe do të përcaktojnë disa nga planet tuaja të ardhshme. Dashuria dhe miqësia juaj do të jenë baza për përvoja interesante, por nga ana tjetër mund të lindë një situatë e vështirë. Java përfshin një ngjarje ose incident të pakëndshëm që lidhet me dikë në rrethin tuaj të miqve.

Demi-Para jush është një javë në të cilën do të angazhoheni me ngjarje që lidhen me fëmijët ose të rinjtë. Do të keni një kohë të mirë për aktivitetet që lidhen me ta, për organizimin e mbledhjeve apo ngjarjeve të tjera. Java sjell ngjarje që lidhen me shtatzëninë ose lindjen e një fëmije. Përpiquni të jeni sa më i sinqertë, të shmangni gënjeshtrat dhe manipulimet, sepse ato do të shkaktojnë ndjenja negative të njerëzve rreth jush. Do të takoni njerëz të rinj në jetën tuaj të përditshme ose nëpërmjet rrjeteve sociale në internet. Gjatë javës do të keni situata më të pakëndshme për të zgjidhur. Çdo gjë do të jetë çështje kohe dhe durimi nga ana juaj. Java do të jetë e favorshme për udhëtime dhe për kontakte me njerëz nga lokalitete të ndryshme. Disa prej jush do të zhvendosen në një komunitet tjetër, dhe kjo do të jetë kryesisht për arsye familjare ose për të siguruar një standard më të mirë për familjen tuaj. Këtë javë, një ngjarje e rëndësishme do të mbahet në familje në lidhje me një fejesë, martesë, përvjetor, ditëlindje.

Binjakë-Para jush është një javë në të cilën do të monitoroni realizimin e ngjarjeve që prisni. Do të jeni të zënë me angazhime ose do të përjetoni emocionalisht ngjarje që lidhen me një grua nga rrethi i familjes ose shokëve tuaj. Disa ngjarje do t’ju detyrojnë të merrni vendime të rëndësishme. Kjo do të jetë një javë shumë e fortë, edhe pse nuk do të përjetoni ndryshime të mëdha dramatike ose ngjarje të një rëndësie të veçantë. Konfliktet në këto ditë do të jenë shumë emocionale dhe ato do t’ju lëndojnë juve dhe anën tjetër me fyerje të pakëndshme, kthim në gabimet dhe përvojat e kaluara etj. Do të jetë një test për ju për të shmangur situata të tilla konfliktuale. Gjatë javës do të keni përvoja apo ëndrra të çuditshme që lidhen me njerëzit nga Përtej.

Gaforrja-Jini të gatshëm të pranoni disa ndryshime të padëshiruara ose të papritura në planet tuaja ose stilin e jetës tuaj. Mbajini gjërat dhe informatat tuaja personale larg nga abuzimi ose kurioziteti i çuditshëm. Këtë javë nuk duhet të ngatërroni me shumë informacione. Mundohuni të zgjidhni gjërat më të rëndësishme që do të merrni nëpërmjet këtyre informatave. Java nënkupton një propozim të rëndësishëm ose nënshkrimin e një kontrate që do të mbulojë interesat tuaja profesionale dhe materiale. Do të jeni në gjendje të realizoni detyra të rëndësishme në lidhje me pronën ose sendet personale, një fermë ose një makinë private. Shumë do të përfshihen në rregullimin e dokumenteve financiare, të cilat do të zhvillohen në interesin tuaj. Java nënkupton një ngjarje të rëndësishme ose një eksperiencë të fortë emocionale lidhur me një njeri mbi 35 vjeç. Ndryshimet e padëshiruara ose të papritura këtë javë do të jenë një arsye për të reflektuar mbi paracaktimin e jetës sonë dhe ngjarjet e programuara në të që ne nuk mund t`i ndryshojmë.

Luani-Para jush është një javë në të cilën do të merrni më shumë qartësi për çështjet që janë shqetësuese për ju. Në një mënyrë apo tjetër, do të zgjidhni një dilemë komplekse. Ëndrrat do të jenë të dobishme për ju. Gjatë javës, punët tuaja financiare do të kenë një zhvillim të mirë. Shumë do të gëzohen për shkak të parave, ose një propozimi që do të sjellë të ardhura të mira ose plotësimin e një detyrimi monetar. Do të merrni kohë dhe t’i kushtoni vëmendje përfundimit të një angazhimi të vjetër. Ngjarjet e kaluara do të bëhen relevante për disa arsye. Përdoreni këtë javë për të zgjidhur problemet e brendshme, për të riparuar ose përmirësuar shtëpinë, kopshtin ose fermën tuaj. Do të kaloni një kohë të mirë për të blerë ose shitur një pronë ose sendet personale. Shëndeti juaj mund të kërkojë kujdes, trajtim ose konsultim me një mjek specialist. Ju do të jeni në gjendje të injoroni një person që do të përdorë dinakërinë për të përfituar nga njohja e tij me ju. Një bisedë me një grua do t’ju japë një ide që do t’ju ndihmojë të arrini një sukses që është i rëndësishëm për familjen tuaj.

Virgjëresha-Stresi do t’ju mobilizojë për të qenë më i saktë dhe më i fuqishëm në detyrat dhe angazhimet tuaja. Familja juaj do të jetë e zënë fizikisht dhe mendërisht, por ju do të jeni në gjendje të merreni me ta. Do të ketë tensione në familjen tuaj lidhur me një ngjarje ose përvojë të rëndësishme. Lajme të pakëndshme për dikë që njihni do t’ju shqetësojnë emocionalisht. Kjo mund të jetë një arsye për takimin, vizitën ose udhëtimin që do bëni. Përvojat e mira këtë javë do të lidhen me marrjen e një përgjigjeje pozitive ndaj kërkesës suaj. Një ngjarje rreth një vajze ose një gruaje të re do të shkaktojë emocione të këndshme. Do të përjetoni një situatë në të cilën do të ndjeni mbrojtjen e fatit. Java do të jetë interesante për zhvillimin tuaj profesional. Ngjarjet në vendin tuaj të punës do të jenë baza për biseda dinamike, emocionale dhe madje edhe konfliktuale. Do të ketë një mundësi për përparim. Gjatë javës do të merrni para dhe do të vijë një zhvillim i ri i një çështjeje të vjetër dashurie.

Peshorja-Këtë javë, do të jeni të zhgënjyer me mosbesimin ose sjelljen e njerëzve për të cilët keni një ide krejt tjetër. Ju mund të jeni subjekt i mashtrimit ose një përpjekjeje për t’u përdorur për interesin e dikujt tjetër. Një ngjarje e lidhur me një grua do t’ju kërkojë të keni më shumë iniciativë në rregullimin e detyrave tuaja të përditshme. Këtë javë tensioni do të jetë shumë i lartë dhe ju do të keni nevojë për një planifikim më të saktë të detyrave tuaja të përditshme. Do të ketë gjithashtu situata stresuese që lidhen me ngjarje të ndryshme me njerëz të afërt dhe larg. Emocionalisht nuk do të jeni të qëndrueshëm (ndoshta për shkak të dinamikës së ngjarjeve të ndryshme). Ju shpesh do të jeni të lodhur ose të trishtuar, pesimist ose melankolik. Ashtu si çdo javë, surprizat nuk do të mungojnë, por ato do t`ju ngatërrojnë ose frikësojnë juve, në vend që t’ju kënaqin. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të keni më shumë takime, arsye për mbledhje, udhëtime për të vizituar miqtë dhe familjen. Gratë mbi 35 vjeç do të jenë entuziaste për një ide të re biznesi apo ndryshimi në karrierën e tyre.

Akrepi-Para jush është një javë në të cilën do të angazhoheni me kujdes me premtimin që do t’i jepni një njeriu. Kjo mund të lidhet me jetën tuaj personale ose profesionale. Jeni gati për të marrë një shumë të vogël parash ose para që vijnë rregullisht në buxhetin tuaj: paga, pension. Do të keni disa shpresa të rëndësishme për ngjarje të ndryshme këtë javë, por në përgjithësi secila do të ketë linjën e vet të zhvillimit. Ndonjëherë ju do t’i pranoni gjërat si të mira, ndonjëherë do të jeni të zhgënjyer. Sidoqoftë, në të dyja rastet, çdo ngjarje do të zhvillohet në avantazhin tuaj. Është e mundur të heshtni pa skena ose shpjegime dramatike. Jeta juaj e dashurisë do të jetë e paqëndrueshme, sepse partneri juaj do të ketë kërkesa më të larta ose dëshira joreale (për momentin). Mos lini asnjë ftesë ose sugjerim. Burrat mbi 35 vjeç do të kenë një javë në të cilën do të duhet të vendosin për të ardhmen e tyre.

Shigjetari-Këtë javë do të përjetoni ngjarje emocionale në familjen tuaj. Ato mund të lidhen me një surprizë, mysafirë të papritur ose një ofertë të shumëpritur. Java mund t’ju sjellë disa përvoja negative rreth lajmit të pakëndshëm në lidhje me një person që njihni. Shumica e angazhimeve tuaja do të jenë të rëndësishme, urgjente, duke përcaktuar jetesën ose standardin tuaj të ardhshëm. Java do të jetë e dobishme për gjykata ose padi. Një prani e rëndësishme në jetën tuaj do të vijë nga njerëzit e lindur nën shenjën e Peshqve, Gaforres ose Akrepit. Java do t’ju sjellë akte të ndryshme fatlume. Ata mund të lidhen me çdo sferë të jetës. Mos harroni shanset ose sugjerimet që do të merrni. Konfliktet maten me fjalë dhe argumente.

Bricjapi-Para jush është një javë në të cilën shumë punë do të presin ty. Kjo do të kërkojë më shumë vëmendje për detyrat tuaja profesionale ose të biznesit. Mos i shmangni kolegët që duan të kenë një marrëdhënie më të ngushtë me ju. Rritja e tyre një ditë do të jetë në favorin tuaj. Ju do të shpëtoni nga ankthi rreth një pune që tashmë ka përfunduar. Gjatë javës do të keni një njohje të re ose do të përjetoni një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një grua. Këtë javë mund të prisni një rrogë, një pension, një bursë ose një qira nga një burim tjetër. Çështjet tuaja financiare nuk lejojnë shpenzime të paarsyeshme. Problemet e kësaj jave do të jenë në shumicën e rasteve të lidhura me të kaluarën tuaj ose me lëshimet që nuk do të mund të korrigjohen. Gratë nën moshën 35 vjeç do të përjetojnë një ngjarje që lidhet me shtatzëninë, lindjen ose çdo moment tjetër të veçantë me një fëmijë.

Ujori-Këtë javë do t’ju hapen gjerësisht dyert për zhvillim si person dhe si profesionist. Bëni maksimumin e mundësive të përditshme që jeta do t’ju japë gjatë këtyre shtatë ditëve, sepse një kohë kaq e favorshme nuk jepet çdo muaj. Mund të përqendroheni me guxim në çështje të ndryshme financiare, kërkimi dhe gjetjen e mundësive për të ardhura më të mira ose të përhershme. Kjo do të jetë një kohë e mirë për detyrat që lidhen me dokumentet financiare ose kontratat. Do të keni dëshirën për të bërë më shumë punë në shtëpinë tuaj, ta bëni jetën tuaj ose jetën e të dashurit tuaj më të rehatshme dhe të kënaqshme. Java do të jetë e dobishme për punët që lidhen me shtëpinë ose me pronën tjetër që zotëron familja juaj. Këtë javë shmangni konfrontimet ose premtimet e paplotësuara me njerëz të lindur nën shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës. Mos u ktheni në të kaluarën tuaj vetëm për t’i treguar dikujt një gabim, fyerje ose humbje të vjetër. Gjeni momentin e duhur për të kënaqur njerëzit në shtëpinë tuaj me dhurata të papritura.

Peshqit-Këtë javë do të krijoni shqetësime të ndryshme në lidhje me punën ose jetën tuaj personale. Është e mundur që të ekzagjerohen në mënyrë të konsiderueshme disa nga frikërat ose përvojat tuaja dhe të krijohen siklete emocionale për njerëzit rreth jush. Do të duhet të kujdeseni për formën tuaj fizike ose për shëndetin e të afërmit tuaj. Këtë javë do të keni një shumëllojshmëri ngjarjesh të pritshme dhe të papritura të udhëtimit. Mund të takoni mysafirë nga një qytet tjetër ose ju vetë mund të udhëtoni për të vizituar të afërmit dhe miqtë. Kjo javë nënkupton që të ketë më shumë biseda ose shkëmbime letrash me njerëz nga afër dhe larg. Marrëdhëniet tuaja personale do të përjetojnë disa momente interesante, por tani ju duhet më tepër t’i lini të tjerët të lëvizin marrëdhënien tuaj. Një ngjarje me një vajzë ose një grua të re do t’ju gjejë të papërgatitur.