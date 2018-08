Një person ka gjetur vdekjen, teksa ka qenë duke peshkuar në ujërat e lumit Erzen në zonën e Shijakut. Mësohet se viktima ka qenë duke peshkuar me kosh të lidhur me energjinë elektrike dhe dyshohet që kontakti me energjisë t’i ketë marrë jetën.

Në vendin e ngjarjes ka shkuar grupit hetimor për të bërë të mundur përcaktimin e shkakut të vdekjes. Ende nuk dihet identiteti i viktimës.