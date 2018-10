Xhafaj homologut austriak: Përballuam 5 herë më shumë emigrantë pa asnjë ndihmë

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj thotë se Shqipëria ka përballuar një fluks 5 herë më të lartë të emigrantëve pa mbështetje.

Xhafaj: Këtë vit kemi përballur një fluks plot pesë herë më të madh se ai i vitit që shkoi, por sërish kemi ngelur pa mbështetje.

Deklaratat e tij u bënë gjatë një takimi me homologun austriak në Tiranë, Herbert Kickl, i cili e konsideroi kontributin shqiptar në këtë fushë si vendimtar, duke shprehur mirënjohjen e vendit të tij dhe gjithë BE-së për Tiranën.

Z.Xhafaj vlerësoi marrëveshjen që Shqipëria ka arritur me FRONTEX-in.

Xhafaj: Megjithatë, ne synojmë shumë drejt përmirësimit të kapaciteteve tona vetjake, e ndihmën do ta çmonim shumë nëse do të shkonte në dobi të rritjes së tyre. Nuk janë njerëzit që na mungojnë, as dëshira e mirë, por logjistika dhe teknologjia”.

Në këtë pikë, homologu i tij austriak u shpreh për domosdoshmërinë e një projekti të përbashkët mes Shqipërisë dhe Austrisë, duke nxitur që ai të përgatitet sa më shpejt.

Nga ana tjetër, Xhafaj tha se Shqipëria është e angazhuar për ngritjen e një Qendre Rajonale të Koordinimit Policor mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, projekt i cili ka marrë mbështetjen zyrtare të Komisionit Evropian përmes Komisionerit Avramopulos.

Sipas Ministrisë së Brendshme, Kickl e cilësoi Shqipërinë si një partner të besueshëm dhe shprehu gatishmërinë për një plan pune të përbashkët mes dy vendeve në fushën e sigurisë. Sipas tyre, ky ndërveprim duhet zgjeruar në kontekstin më të gjerë bashkërendues mes vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor. Ndaj mbetet e rëndësishme, siç theksoi Ministri Kickl, që marrëveshjet e arritura mes vendeve të vihen në zbatim.

Ditën e premte, ministrat Xhafaj dhe Kickl do të kryesojnë mbledhjen e përbashkët të Ministrave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor, pas të cilit do të zhvillojnë dhe një konferencë për shtyp me Komisionerin e BE-së për Migracionin dhe Kufirin, z.Dimitris Avramopoulos.