Berisha: Vettingut në politikë do t’i shkojmë deri në fund, s’ka pse përjashtohen politikanët

Ish-kryeministri Sali Berisha i ftuar në “360 Gradë”, në Ora News, se Partia Demokratike do t’i shkojë deri në fund procesit të vettingut në politikë.

Berisha: Ndjej keqardhje kur thonë po SPAK-u. SPAK-u nuk ka të bëjë me dekreminalizimin. Pse duhet që gjykatësit t’i shihet lidhja, sepse gjykatësi jep një vendim, atëherë pse të mos i shihet lidhja politikanit që merr një vendim. Pse mos t’i shihet politikani që merr 3 mln euro me atë lidhje, i shihet gjykatësit që merr 100 mijë euro. Kjo nuk është një nismë që pëlqehet ndërkombëtarisht, por ne do t’i shkojmë në fund, sepse është e drejtë. Vettingun e ka pranuar Venecias. Venecia nuk mund të përdorë dy standarde. Një far vettingu për politikanët është ligji i dekriminalizimit. Ne themi që lidhjet e tjera që përbëjnë konfliktin e interesit. Kur verifikohet që ka konflikt interesi, absolutisht duhet të lërë mandatin. E verifikon praktika. Nëse arrin të konsolidosh një praktikë është ajo që ruan vreshtin.