Sëmundjet e veshkave po kthehen ne nje uragan te rrezikshme per popullsinë shqiptare.

Kështu e cilësojnë mjeket situatën ne vend pas shqyrtimit te te dhënave te check up. 10.6 % e popullsisë mbi 30 vjeç ka dëmtime te veshkes dhe mosfunksionim te saj ndersa po rritet çdo dite numri i pacienteve qe kërkojnë hemodialize, 1380 deri tani. Nefrologu Myftar Barbullushi tregon se shkak i rritjes se shpejte te sëmundjeve te veshkave eshte diabeti dhe kequshqyerja.

Gjate konferencës se nefrologjise mjeket theksuan se parandalimi mund te arrihet vetëm përmes diagnostikimit te hershem, raportin Vizionplus.

Me rritjen e semundshmerise se veshkave jane shtuar edhe kostot financiare. Vetëm per nje te semure me homodialize fatura financiare ne vit është 20 mije euro. Neforloget propozuan qe mjeket e familjet te specializohen per kapjen ne kohe te problemeve te veshkës dhe specializimi i nefologjise nga 3 te behet 4 vjet per ti dhene me shume rendësi parandalimit.