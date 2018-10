Migrants wait to be registered in a tent of the reception center at the Austrian-Slovenian border crossing in Spielfeld, Austria, Monday, Feb. 8, 2016. (Gyorgy Varga/MTI via AP)

Agjensia italiane e informacionit ANSA, informon sot se sipas burimeve diplomatike europiane, Austria e Danimarka po insistojnë në planin e tyre për ngritjen e qëndrave për strehimin e emigrantëve të dëbuar nga Bashkimi Europian në vende të treta jo anëtare të BE, në veçanti në Shqipëri.

Sipas ANSA-s në këto kampe emigrantësh do të strehohen azilkërkues ndaj të cilëve është marrë vendimi përfundimtar për largimin e tyre nga territori europian e që nuk mund të riatdhesohen në vendet e origjinës për shkak të mungesës së marrëveshjes mes palëve.

Një dokument i tillë që përmban konceptin e ngritjes së qëndrave të emigrantëve në vendet e treta jo anëtare të BE është prezantuar dhe më parë në Komitetin Strategjik Europian për Emigracionin.

Dhe pse nuk është parashikuar që një çështje e tillë te jetë në axhendën e punës së Ministrave të Brendshëm të vendeve anëtarë që do të mbahet të premten e ardhshme në Luksemburg, sipas agjensisë italiane të informacionit me shumë gjasa mund të merret në diskutim.