OSHEE ka bërë me dije se në disa zona nesër do të ndërpritet energjia elektrike për shkak të disa rregullimeve që do të bëhen.

Njoftimi:

Për shkak të remontit të planifikuar të OST në nst Fushë-Krujë, në datën 9 tetor, në intervalin kohor 03:30-07:00 të mëngjesit, do të stakohet energjia në këto zona në Krujë: Fabrika e Cimentos (Zallë), Lagjet: SMT, Pallati Hark, Bakushë Visha, Tregtia, Hekurudha, Hasan, Fshatrat: Larushk, Zezë, Verjon, Mukje, Grepse, Kurcaj, Nikël, Shelqet, Magazë, Fabrika e Tullave fshati Zallë, Lagjet: Fshat Fush Kruje, Rruga e Krujës, Lagjia e Burgut, Kodra e Celëve, Lagjia e Delvinëve, Kastriot i Ri, Kastriot i Vjetër, Adem Gjeli, Arrameras, Vath, Borizanë, Thumanë, Derven, Gramëz, Sukth, Brrok, Ura e Gjolës, Subjektet private rruga Fushë Krujë-Lac, Pompat Durrës