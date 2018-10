Pas protestes civile te zhvilluar pak jave me pare ne qytetin e Shkodres, ne te cilen moren pjese anetare te partive politike, qytetare, perfaqesues te komuniteteve fetare, duke bere thirrje qe situata kriminale te permiresohet ne Shkoder, dhe te ulen armet, Prokuroria e ketij rrethi ka nisur hetimet.

Nje gje te tille e ben te ditur Kreu iFRPD Shkoder me ane te nje statusi ne facebook

Arvit Bushati:

Çeshtje iniciative.

Ne qytetin ku ka me shume ngjarje kriminale, keto dite prokuroria e qytetit me iniciativen e vet ka nisur hetimet duke marre disa te rinj te forumit ne pyetje ne lidhje me aktivitetin tone politik, me prova te vetme, video dhe foto te postuara po nga ana ime ne rrjetet sociale.

Ka dy pale, ato qe zgjedhin ta bejne detyren e tyre qofte edhe si qytetar te lire dhe ato qe zgjedhin te keqperdorojne detyren.