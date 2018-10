Sot data shënon 10 tetor. Më poshtë do ju njohim me ngjarjet kryesore, cilat figura publike kanë lindur dhe kanë vdekur në këtë datë.

10 tetori është dita e 283-të e kalendarit gregorian (dita e 284-t në vitin e brishtë) – kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 82 ditë.

Ngjarje

1582 – Për shkak të impleentimit të kalendarit Gregorian kjo ditë nuk egziston në Itali, Poloni, Portugali dhe Spanjë.

1631 – Armata saksone pushton Pragën.

1889 – U themelua Barnard College.

1909 – Gazeta ” Dielli” njfton se në New york, funksionon një bankë e quajtur “Tocci” sipas emrit të pronarit arbresh.

1910 – U themelua Tau Epsilon Phi Fraternity në Columbia University.

1919 – Opera Die Frau ohne Schatten e Richard Strauss debiton në Vienë.

1938 – Hapet ura “Blue Water Bridge” duke mundësuar lidhjen mes Port Huron, Michigan dhe Sarnia, Ontario

1944 – Holokausti: 800 fëmijë romë u vranë sistematikisht në kampin Auschwitz.

1947 – Holokausti Shqiptar: Një grup deputetësh social-demokrat pushkatohen në burgjet e Tiranës nga diktatura komuniste. Nga 17 të ekzekutuarit në 10 tetorin e 1947-ës, tre deputetë u dënuan me varje dhe 14 të tjerët me pushkatim.

1951 – Likuidohet Grupi i Hasan Remnikut

1957 – Presidenti amerikan Dwight D. Eisenhower i kërkoi të falur ministrit të financave të Ganës, Komla Agbeli Gbdemah, pas refuzimit të sherbimeve në restaurantin Dover, Delaware.

1969 – King Crimson paraqesin albumin e tyre të parë In the Court of the Crimson King, që konsiderohet albumi i parë i llojit progressive rock.

1970 – Pavarësohet Fixhi.

1979 – Loja Pac-Man u paraqit në tregun japonez nga kompania Namco.

2005 – Angela Merkel është bërë kancelarja e parë femër e Gjermanisë dhe liderja e parë nga ish-“Lindja Komuniste”

2008 – Gjykata Supreme e Konektikut mori vendim që çiftet homoseksuale kanë të drejtë të martohen.

Lindje

1470 – Selim I, sultan Sulltan i Perandorisë Osmane nga 1512-1520

1731 – Henry Cavendish, natyralist britanik

1813 – Giuseppe Verdi, kompozitor italian

1830 – Izabela II , mretëreshëspanjolle

1834 – Aleksis Kivi, letrar finlandez

1861 – Fridtjof Nansen, hulumtues norvegjez, zoolog dhe diplomat; fituesfitues i çmimit Nobel 1922.

1885 – Bedri Pejani, nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë

1913 – Claude Simon, shkrimtar francez, nobelist

1930 – Harold Pinter, dramaturg dhe regjisor anglez , fitues i çmimit Nobel për letërsi 2005.

1949 – Naoto Kan, politikan japonez

1965 – Chris Penn, aktor amerikan

1971 – Elvir Boliq, futbollist boshnjak

1975 – Craig Walton, atlet australian

1975 – Besnik Maroca,dëshmor i kombit (UÇK)

1985 – Marina Diamandis, këngëtore britanik

Vdekje

1659 – Abel Tasman, hulumtues holandez

1837 – Charles Fourier, filozof francez

1938 – Mustafa Kemal Atatürk, poliikan turk

1947 – Sheh Ibrahim Karbunara atdhetar, klerik, deputet, personalitet i Pavarsis Kombtare,Kongresit te Lushnjësdhe i biri Hysen Karbunara pushkatohen nga diktatura komuniste.

1951 – Mustafë Koka

1985 – Yul Brynner, aktor amerikan

1985 – Orson Welles, regjisor, aktor dhe autor amerikan

2000 – Sirimavo Bandaranaike, politikane nga Shri Lanka, kryeministrja më e vjetër në botë

2004 – Christopher Reeve, aktor amerikan (l.1952)

Festa dhe përvjetore

1868 – Pavarësia e Kubës

1992 – Dita Botërore e Shëndetit Mendor, e caktuar nga Organizata Botërore e Shëndetsisë

me shtrirje në 150 vende të botës.

10 tetori – Kremtimet e Kalendarit të Liturgjive të Kishës Ortodokse të Lindjes.