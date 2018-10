Qeveria ka vendosur të pezullojë veprimtarinë e Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit (AMLF).

Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të qeverisë, dhe vjen ndërkohë që kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar mbylljen e pikave të basteve deri në fund të vitit dhe zhvendosjen e kazinove larg zonave të banuara.

Në vendim thuhet se kjo veprimtari pezullohet deri në ristrukturimin e këtij institucioni, ndërsa detyrat e tij do t’i kryej ministri i Financave, i cili do të “përcaktojë aktivitetet konkrete që do të vijojë të kryejë AMLF-ja, për mbikëqyrjen e veprimtarisë së lojërave të fatit, gjatë periudhës së përkohshme të pezullimit”.

Qeveria nuk jep afat për cilën periudhë do të pezullohet kjo veprimtari dhe arsyet pse e ka ndërmarrë këtë nismë, ndërsa vendimi hyn që sot në fuqi dhe botohet menjëherë në Fletoren Zyrtare.