Braçe kërkoi interpelancë, Ahmetaj: Para nesh FSHF ishte institucion pa zë

Në seancën parlamentare të ditës sotme, ku opozita vijon të mungojë, deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe, kërkoi interpelancë me ministrin e Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj në lidhje me ligjshmërinë fiskale të Federatës Shqiptare të Futbollit.

Pasi përmendi shumë emra futbollistësh e trajnerësh të njohur botërorë që nuk kishin paguar taksat në vendet në të cilat ushtronin aktivitetin, Braçe tha se ka kërkuar që prej muajit shkurt informacione për ligjshmërinë e FSHF

“Prej Kushtetutës është e qartë që nuk ka asnjë autoritet politik, duke filluar nga ministri e deri te një inspektor që të përjashtojë nga taksat cilindo individ apo shoqëri. Nuk ka. Ka barazi fiskale për cilindo subjekt të ligjit. Të trajtuarit njësoj në përmbushje të detyrimeve me ligje të votuara në parlament. Unë di disa raste e shembuj, Uli Hënes kampion bote, presidenti i Bayern, u dënua me 3 vite burg dhe pagoi një gjobë, detyrime tatimore.

Cristiano Ronaldo është dënuar me 2 vite burg dhe pagoi 18 mln euro për shmangie fiskale, Jose Mourinho, pagoi 1.78 mln paund për shmangie fiskale kur ishin në Spanjë, Lionel Messi, pagoi 5 mln euro për shmangie fiskale gjatë ushtrimit të aktitivetit të tij në Spanjë. Neymar me 1.2 mln euro. Radamel Falcao i dënuar me 4.8 mln paund. Javier Mascherano 1.3 mln euro. Xabi Alonso, Alexis Sanchez, janë të gjitha raste që që nga Gjermania e deri te Spanja, ka shembuj të qenësishëm ku ligjshmëria fiskale marrin vlerë themelore.

FSHF është një nga institucionet më të rëndësishme në këtë vend, që përfaqëson flamurin e këtij vendi në aktivitetet ndërkombëtare. Që nga muaji shkurt kam kërkuar informacione për ligjshmërinë fiskale të tij dhe ende nuk kam një përgjigje të qartë,” tha Braçe.

Fjalën më pas e mori vetë ministri Ahmetaj për t’i dhënë përgjigje lidhur me pyetjet e deputetit.

Ai përmendi shifra në lidhje me të ardhurat e shpenzimet e Federatës Shqiptare të Futbollit, ndërkohë shtoi dhe se me ardhjen e qeverisë Rama, për sportin është bërë shumë.

“Për të bërë dallim mes dy qeverive për atë që është bërë për sportin. Duke iu referuar kërkesës për interpelancë, ka detaje që do hedhin dritë mbi situatën e klubeve të futbollit apo mbi aktivitetin e FSHF. Kemi në dorë ligjin e sportit, iniciativë e kryeministrit, për të qartësuar situatën e mbështetjes financiare dhe do ndihmojë në transparencën e mëtejshme në këtë fushë. Përsa i përket FSHF, sot ajo për shkak të mbështetjes buxhetore dhe ligjore të qeverisë Rama 1, ka tre stauiume të reja, i Elbasanit, i Shkodrës dhe kompleksi sportiv i Tiranës.

Stadiume janë ndërtuar vetëm në kohën e Enverit. Futbolli dhe shumë sporte të tjera janë krenaria e Shqipërisë, kemi qenë ne majtas e djathtas kur ekipi kombëtar bëri atë paraqitje spektakolare në Francë. Ishte ky kryeministër që i akordoi kombëtares një pagesë 1 mln euro, për t’i treguar vlerësimin. Ka emra të njohur të fushës së futbollit, që i bëjnë nder vendit. Igli Tare, një nga teknikët më të mirë në botë. FSHF dikur ishte një institucion pa zë. FSHF deklaron në organin tatimor tvsh për veprimtaritë e shitjeve, të ardhurat e shpenzimet. Në 2014, 835 mln lekë, shpenzime 930 mln lekë. Në 2015, 2.4 mln lekë dhe ka harxhuar 2.6 lekë. Në 2016 3.92 lekë dhe shpenzime 2.6 mln lekë,” tha Ahmetaj.

