A keni dëgjuar për udhëtimet në kohë? Të jetë e vërtetë që mund të udhëtojmë në të ardhmen me ndonjë anije kozmike?

Paul Amadeus Dlenach, ishte në koma për një vit dhe kur u zgjua vendosi që të shkruante gjithçka në ditarin e tij. Por shënimet e tij janë surprizuese, saqë tashmë ata janë dhe në libër. Gjithçka ka filluar në vitin 1921.

Dienach ishte profesor gjerman që jetonte në Europën Qëndrore. Atë vit ai ra viktimë e një epidemie të quajtur encefalitis letargica dhe kjo e çoi në një gjendje kome. Që atëherë ai ka ndenjur për muaj të tërë në shtatrin e një spitali.

Por, atëherë kur është zgjuar ai ka pranuar dhe me plot besim ka thënë se ka jetuar në një tjetër vit, duke u mishëruar në trupin e një personi të quajtur Andreë Normathan, i cili jetonte në vitet 3906.

Kur u zgjua në vitin 1922, ai u habit kur të gjithë i treguan se në të vërtetë po jetonte në atë vit dhe nuk u besonte syve, por gjithçka ka ndryshuar kur ai udhëtoi për në Greqi. Në moshën 36 vjeçare ai udhëtoi për në Greqi që rezultoi të ishte vendi më i mirë për shkak të klimës.

Por, kur ai ka hedhur në ditarin e tij të gjithë atë që ka përjetuar ka habitur me shkrimet. Ai ka mbajtur shënim disa nga eventet më të mëdha që ka përjetuar. 2000-2300Njerëzimi është ende duke luftuar me problemet e mbipopullimit, shkatërrimit ekologjik të mjedisit, pabarazia ekonomike dhe sistemit monetar, mungesa e të ushqyerit për të gjithë njerëzit, dhe luftërat janë probleme të vogla.

2204Ka përfunduar kolonizimi i Marsit, 20 milion njerëz. Por në 2265 një shkatërrim i madh natyror i vret të gjithë ata. Njerëzimi kurrë nuk do përpiqet për të kolonizuar Marsin. 2309 Si rezultat i çështjeve të pazgjidhura një tjetër fatkeqësi e madhe vjen në tokë dhe është Lufta e Madhe Botërore.

Pjesa më e madhe e qytetërimit pushon së ekzistuari.

3400 Në këtë vit dhe në vazhdim çështja më e diskutuar dhe i gjithë fokusi do të jetë tek ato që merrem me trafikimin dhe shpërndarjen e drogërave.

Këta ishin disa nga “ngjarjet” më të bujshme që ai ka jetuar në vitet 3000 dhe ajo që në fakt i ka habitur të gjithë është se ai i ka shkruar në vitin 1922 dhe ndoshta nuk do të jetë habi nëse këto gjëra do të ndodhin, nëse jo tani, ndoshta në vitet 3000 atëherë do të ndodhin me të vërtetë.