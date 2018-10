Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën me një ftesë për gjithë të interesuarit, të jenë pjesë e panairit “Shqipëria Punon Tokën” që do të mbahet sot dhe nesër në sheshin Nënë Tereza.

Sipas Ramës në këtë panair ekspozojnë produktet e tyre mbi 729 fermerë e sipërmarrës nga i tërë vendi.

Mesazhi i Ramës

MIRËMËNGJES 😃

dhe me këtë ftesë për të mos humbur edicionin e dytë të Panairit “Shqipëria Punon Tokën” që do të mbahet sot dhe nesër në sheshin Nënë Tereza, ku do të mund të shihni e shijoni produktet më të mira shqiptare të më shumë se 729 fermerëve e sipërmarrësve nga i tërë vendi, ju uroj një ditë të mbarë 👩🏻‍🌾🌾🍎