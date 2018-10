Kur Shqipëria ishte nën pushtimin e Perandorisë Osmane dhe malësite e veriut, Dukagjini dhe Mirdita ende ishin në luftë dhe nuk pranonin kurrsesi të qeveriseshin apo drejtoheshin nga osmanët, lindi nevoja për një rregullore dhe një sistem vetëqeverisës. Kështu, prijësi I Dukagjinit, Lekë Dukagjini, vendosi disa rregulla, norma dhe doke me karakter juridiko-social, që më pas do të quhej “Kanun”. Kodi është i përbërë nga 12 libra: Kisha, Familja, Martesa, Shpija –Gjaja- Prona, Puna, Tё Dhanunat (transferimi i prones), Fjala e Gojёs, Ndera (nderi), Damet (dёmet), Kanuni kundra mbrapshtivet (kanuni mbi krimet), Kanuni i pleqnis, Shlirime e Pёrjashtime. Kanuni kishte 1262 nene, tё cilat rregullojnё tё gjitha aspektet e jetёs nё male: organizimin ekonomik, mikpritjen, vёllazёrinё, kufinjtё, punёn, martesёn, e kёshtu me rradhё. Që në krijimin e tij, ai I dha shumë forcë mashkullit duke I dhënë të drejta mbi gjithçka e duke shtypur liritë e femrës. Kjo e fundit, nuk kishte as të drejte fjale dhe as të drejtë të vendoste mbi fatin e saj. Duke qënë se vëndi ishte I pushtuar nga perandoria osmane, disa nga kulturat e traditat e tyre arriten të depertonin edhe në malësinë e “ngurtë”. Një prej tyre ishte edhe martesa e femrave të mitura apo pa miratimin e tyre. Në Shqipëri ato datojnë shumë herët ndërsa fatkeqësisht vijojnë edhe sot, megjithëse janë raste të izoluara.

Martesat në djep

Ku zbatohej kanuni, burri kishte fuqi absolute ! Kështu ai vendoste edhe për fatin e vajzave të tij. Në 9 bajrakët e Dukagjinit, sipas historive të treguara në këto zona, që përpara Gjergj Kastriot Skenderbeut nisi të aplikohej edhe martesa në djep. Pra, dy fëmije martoheshin që në moshen 1, 2 apo 3 vjeçare dhe mjaftonte që dy baballarët të ishin dakord. Por si ndodhte një martesë e tillë dhe çfare kushtesh duheshin ? Në shumicen e rasteve, kur lindte një fëmije, miqte e familjes shkonin për vizitë për të shprehur urimin e tyre. Martesa ndodhte shumë rendom. Në muhabet e siper, dy baballaret miq dhe shokë të mirë, për të lidhur dy familjet edhe më shumë, vendosnin martesen e fëmijëve. Kolë Gjoni, një malësor I Dukagjinit tregon historinë se si babai I tij e martoi që në djep.

“Kur u bëra 8 vjeç mesova se kam një nuse. 16 vjeç u martova dhe u futa në rangun e burrave. Babai, Kola më ka treguar se si unë u martova me Linen, gruan time, që në djep. Dy prindërit tanë ishin miq të mirë. Ishin njohur në një festë të Shalës dhe që nga ai moment ishin bërë shokë. Kur kishte lindur Lina, babai im, Kola kishte shkuar për ta uruar. Gjatë darkës, në muhabet e siper ata vendosën që të na martonin duke lidhur edhe më shumë dy fiset. Ata I kishin dhënë fjalën njëri – tjetrit dhe njeriu vdes e besa nuk thyhet”

Në ato vite, për fejesën e dy të rinjve përdoreshin fjalët : zënie, mblesë, mbulesë, vlesë. Vajza quhej e zënë (e nxanë, e zanë), e vluar, e mbuluar, ndërsa djali i zënë (i nxanë, i zanë) i vluar, i mbuluar. Por, termi më i përdorur ishte i zënë dhe e zënë. Ndodhte shpesh që të fejuarit të mos dinë se i janë premtuar njeri-tjetrit. Një rregull i tillë ishte e drejta dhe e fshehta e prindërve të tyre, të cilët ua bënin të njohur kur dëshironin ata vetë.

Kujtimet e Edit’h Durham-it

Duke folur për bajraqet e Pultit (Shalën, Shoshin, Krinin dhe Toplanën), “fejesat e bebeve qenë thuajse krejt të zakonshme” – nënvizon Durham. Në shtresat e mesme dhe të varfëra të popullsisë zënia në djep ose pa lindur fëmijët bëhej me qëllim që të forcohej miqësia ndërmjet dy shtëpive. Marrëveshja bëhej drejtpërdrejt, me marrëveshjen e dy të zotëve të shtëpisë ose të dy prindërve të fëmijëve. Kur dy gra nga shtëpia e tyre ishin me barrë, ata shfaqnin dëshirën që, po qe se lindnin njëra djalë e tjetra vajzë, të porsalindurit do të quheshin të zënë ndërmjet tyre. Në ndonjë krahinë bëhej edhe ndonjë ceremoni e vogël dhe, kur lindnin fëmijët me seks të kundërt, lajmërohej me të shtëna pushke se të dy familjet u lidhën me miqësi. Për ligjësimin e kësaj “shkëmbehej edhe buka”, domethënë, organizoheshin gosti në të dy familjet.

Britania kundër këtyre martesave

Policia e South Yorkshire në Angli, ka ndërhyrë për të mbrojtur një djalosh 19-vjeçar, martesa e të cilit ishte mbajtur që kur ai ishte 5 vjeç. Ngjarja ka ndodhur më 19 qershor 2018, dhe tani i riu është vënë nën mbrojtje, së bashku me tre vëllezërit tij më të vegjël. Për arsye sigurie, agjentët nuk kanë dhëna detaje të tjera në lidhje me identitetin e viktimës, duke mos zbuluar kështu as edhe origjinën e vendit në Shqiperi.Në vitet e para të jetës, djali ishte lidhur me martesë me një person që ai kurrë nuk e kishte njohur. Tani, në moshën 19-vjeçare, familja e tij po organizonte udhëtimin për të festuar martesën, por i riu nuk pranoi. Kështu ai filloi të marrë kërcënime, sepse ai nuk po “respektonte marrëveshjen” duke thyer kështu zakonet e vendit dhe djali vritej. Policia ndërhyri dhe tani djali dhe tre vëllezërit e tij të rinj jetojnë në një vend të sigurt.

Martesat me mblesëri

Një tjetër lloj I martesës, që nuk zbatohej vetëm në veri por edhe në të gjithë Shqiperine ishte edhe ajo me mblesëri apo shkuesi. Për të kryer këtë lloj martese në veri, mjaftonte që edhe në këtë rast, meshkujt e familjeve të ishin dakord. Në ndryshim nga martesa në djep, në këtë rast duhej një “shkues” (njeriu që bëhëj fjalë mirë për djalin ose vajzen”. Shkues mund të ishte një njeri I afert I familjes që do të fliste mirë për djalin në momentin kur kërkohej dora e vajzës. Por jo vetem kaq pasi shkuesi kishte edhe përgjegjësi. Nese meshkujt e familjes së vajzës pranonin atëhere, shkuesi ishte përsoni garant që të mos prishin besën asnjëra prej familjeve dhe martësa të bëhej. Në kanunin e Lek Dukagjinit përcakohen qartë edhe të drejtat e familjarëve mbi vajzën:

“NYE I DYMBDHETËT.

Tagri i djalit e i vajzës.

Tagri vajzës.

Vajza, edhe në mos pasët prindt, ajo s’ka tager me mendue per Martes të vet, tagri asht në dorë të vllazenve a të kusherijve.

Vajza s‘ka tager:

a) me zgjedhë fatin e vet; do të shkojë per ate, per të cilin t’a fejojn; b) m’u perzie në shkuesi as në fejesë; c) as në këpucë as në petka

Në kanun parashikohet qartë edhe pasojat kur vajza thyen marrëveshjen e arritur për fejesën dhe ajo vritet me plumbin e dhënë nga familja së saj:

“NYE I DYMBDHETËT.

Po s’nigioi vajza me shkue m’at fat, qi e pat xanë, edhe me perdhuni do t’ia apin atij, qi e ka xanë me “Fishek më shinë”; e per n’i raftë per sy vajza tue hikun, ky e vret me fishek të prindës së saj, e gjaku i vajzës shkon hupës, per arsye qi me fishek të tyne e vrau.