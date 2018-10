“Sporti në derexhe”, Boçi: Kampioni Briken Calja është harruar

Ishte postjehona e europianit të kombëtares e pragzgjedhjesh dhe paragrafët e ligjit u shoqëruan me emfaza që po t’i lexosh e t’i krahasosh me gjendjen e sportit e sportisteve elitarë sot, te vjen një ndjenjë përzierje e pandarë. Sporti sot as financohet, (vetem) as mbështetet dhe për atë as nuk flitet, përjashto ndonjë mohikan.

Në këtë derexhe është sporti. Ndërsa ndërtimet e stadiumeve, apo ndonjë terreni, dukshëm nuk janë qarje zemre për të, por për ndërtuesin-klient të rradhës. Rastet e përçmimit e mosvlerësimit të sportistëve elitarë janë të shumta.



Po sjell sot vetëm një. Atë të Briken Caljes, i shpallur para pak ditësh qytetar nderi i Cërrikut.

Brikeni Calja është peshëngritës i Ekipit Kombëtar që nga 2005. Prej 14 vitesh Kampion Kombëtar absolut.

18 Medalje ari europiane dhe 2 Medalje bronzi botërore. 1 medalje në Lojrat mesdhetare. Sportisti me rezultatet më të larta në Lojrat Olimpike. 2 here Kampion Europe në kampionatin e fundit në Rumani 2018.

Kampion i trefishtë i Europës me 3 medalje Ari. Megjithëse ka lartësuar flamurin shqiptar, Brikeni

nuk është pritur ende nga asnjë instutucion shtetëror, duke filluar nga Bashkia Tiranë, Ministria e Arsimit e Sportit, Kryeministria. Me e keqja është se Brikenin duan ta shpërblejnë vetëm për një medalje. Por as këto para nuk ja kanë dhënë prej 28 marsit, kur u shpall dhe Kampion Europe.

Kjo është e vërteta e hidhur e sportistëve që vuajnë mosvlerësimin moral e financiar të shtetit të sotëm.”, shkruan Boci.