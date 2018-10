Nje punonjes policie eshte ndaluar per falsifikim ne procedurat e pajisjes me pasaporta biometrike.Me shkresen nr.2033 Prot., date 19.08.2016, Kom i Policise Malesi e Madhe ka percjelle ne Bashkine Koplik 12 praktika te personave qe kane aplikuar per t`u pajisur me pasaporte biometrike.Diten ne fjale, sipas procesverbalit perkates te kqyrjes, ne Kom e Pol.M.Madhe ka qene ne detyre si patrulle oficeri Faik Ujka.Po ashtu, sipas procesverbalit te kqyrjes se regjistrit ne ZGJC Koplik rezulton se praktikat me shkresen nr.2033 Prot., date 19.06.2018 jane dorezuar nga punonjesi i policise Faik Ujkaj.Shtetasi ne fjale, ne shkresen qe i ka dorezuar Bashkise Koplik, me numer 2033 Prot., date 19.08.2016, te Komisariatit te Policise M.Madhe, ka shtuar me shkrim dore emrin Admir Piranaj, dhe praktiken e ketij shtetasi.

Sipas aktit te ekspertimit perkates ka rezultuar se emri i shtuar ne shkresen nr. 2033 Prot., date 19.08.2016 si dhe shkrimet ne formularin e aplikimit per pajisjen me pasaporte biometrike ne emer te shtetasit Admir Piranaj jane shkruar nga i dyshuari Faik Ujkaj, si dhe vulat e K.P.M.Madhe dhe nenshkrimi i shefit te komisariatit ne formularin e pajisjes me pasaporte biometrike ne emer te shtetasit Admir Piranaj, jane te falsifikuara.Eshte ekzekutuar masa e sigurimit nga gjykata,veprat penale shperdorim i detyres dhe falsifikimi i dokumentave