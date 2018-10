Deputeti i LSI-së Endrit Brahimllari, tha se ligji për mbylljen e basteve nuk ka për tu votuar nga mazhoranca.

Sipas tij, arsyeja pse ky ligj nuk kalon është sepse telefonat që përmend Rama, i shkojnë drejtpërdrejtë atij dhe jo deputetëve.

‘Unë jam i bindur se ky ligj nuk kalon as me votat e kësaj mazhorance. Ato telefonatat nuk i shkojnë deputetëve të tij, por vetë kryeministrit Edi Rama. LSI është qartazi e pozicionuar në opozitë sëbashku me PD-në dhe një front opozitar, dhe janë të gjithë kundër këtij kryeministri’, tha Brahimllari për Syri.net.