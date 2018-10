Në një kohë kur po planifikohet që një pjesë e akseve nacionalë të jenë me pagesë për kalimin e automjeteve, synohet që të ardhurat e siguruara nga këto tarifa të administrohen nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri bëri me dije se është duke u punuar me Bankën Botërore për hartimin e projektit, në mënyrë që këto para’ të mos shkojnë në arkën e kompanive private. Ministri foli dhe për mirëmbajtjen e rrugëve, duke shtuar se në 5 vite do të investohen 70 mln euro.

Deklaratat e ministrit u bënë gjatë prezantimit të aplikacionit “Rruga Dixhitale”, që i mundëson çdo qytetari raportimet e problemeve në infrastrukturë e më konkretisht në drejtim të sinjalistikës, mirëmbajtjes apo shpronësimeve.

E pranishme në aktivitet ishte edhe drejtoresha e Bankës Botërore, e cila tha se ky aplikacion do të ndikojë në rritjen e transparencës dhe përdorimin efikas të fondeve publike.